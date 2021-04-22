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屏東監獄花燈作品美翻了 獲全國花燈競賽燈王

中央社 / 屏東縣22日電

屏東監獄收容人花燈作品「春曉」、「看見台灣」，在2021台灣燈會全國花燈競賽機關團體組作品中分別榮獲「燈王」及「甲等」。「春曉」使用2000朵櫻花，見者都說「美翻了！」

屏東監獄表示，參與花燈作品「春曉」創作的收容人小華（化名）說明創作主題，是以艷麗盛開的櫻花，象徵台灣各行各業百花齊放，多樣靈動的群鳥，展現台灣社會能友善對待不同族群，並接納融合於社會。

小華表示，「春曉」以賞花聞鳥表達大家期盼武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情儘快平息，生活回歸常軌，才能如鳥般遨遊世界，如花般耀眼國際。

「春曉」以櫻花樹為主體，一名穿著日本傳統服裝的女子撐著傘坐在樹下，腳邊有孔雀及鮮豔的花朵，櫻花樹上有各種顏色的鳥，顏色繽紛，看到的人都說「美翻了！」

屏東監獄花燈班主管蔡合峰指出，這次燈王作品最有挑戰性的部分，是使用了2000朵櫻花，挑戰作者的毅力，工法及技巧雖不能與專業藝術家比擬，但絕對是以最嚴謹的態度來創作。

屏東監獄典獄長周輝煌表示，每一個人都用自己的方式，努力過著生活，只是有一群受刑人，可能選擇了不被社會接受的生活方式，如今待在鐵窗之中，他們沉澱、他們接受處遇、他們蛻變，找出適合自己的方向與目標，創作充滿希望與憧憬的作品。

2019台灣燈會在屏東舉辦，屏東監獄基於地主緣故，成立花燈工作坊，當年製作3座花燈作品，都獲得特優，其中一座運送至日本青森縣睡魔祭中參展，因為花燈獲獎，屏東市公所去年邀請屏東監獄製作一系列春節花燈供民眾欣賞。

屏東 花燈 監獄

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