加速捷運黃線等建設 高市府啟動軌道財務會議

高雄市加速推動捷運路竹延伸線、黃線等路網工程，估計建設經費約新台幣2377億元，扣除中央補助，還需自籌款，市府今天啟動軌道建設財務規劃專案會議，研擬財務籌措對策。

高雄市政府財政局指出，因應軌道建設要加速推進，市長陳其邁指示成立「高雄市軌道建設財務規劃專案小組」，由副市長出任召集人，計畫透過場站周邊開發，作為挹注軌道建設經費的主要財源。

「高雄市軌道建設財務規劃專案小組」今天召開首次會議，包括財政、捷運、地政及都發局等單位列席，研商財務籌措及未來沿線場站開發效益等。

市府指出，捷運除了現有紅、橘線、輕軌之外，捷運岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線，都要建構路網，總建設經費約2377億元，其中中央補助1351億元、市府要自籌約1026億元。面對龐大的建設經費，財政局長陳勇勝表示，市府研議以都市更新及開發TIF方式，透過自償性的財務融通機制挹注建設。

會議由林欽榮主持，還邀財經、不動產聯合開發領域專家學者意見交流，以為未來軌道建設財務的參考。

市府目前計畫推動興建的軌道建設有6項，搭配營運中的紅、橘線，要建構完整的高雄大眾捷運路網，提供安全、便捷、舒適的運輸系統，並要透過周邊建設帶動地方發展，並結合工業科學園區提升商務、觀光等旅運人口，繁榮區域經濟。