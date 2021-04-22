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高雄跨百百工精采 五一勞動節系列活動開跑

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
五一勞動節將屆，高雄市勞工局推出「高雄跨百 百工精彩」系列活動，今年更結合影像徵集暨錄製Podcast節目，讓勞工發聲，前五名的節目可在平台上架。記者王昭月／攝影
五一勞動節將屆，高雄市勞工局推出「高雄跨百 百工精彩」系列活動，今年更結合影像徵集暨錄製Podcast節目，讓勞工發聲，前五名的節目可在平台上架。記者王昭月／攝影

五一勞動節將屆，高雄市勞工局推出「高雄跨百 百工精彩」系列活動，今年更結合影像徵集暨錄製Podcast節目，讓勞工輕鬆發聲，前五名的節目可在平台上架。

勞動節系列活動，尚包括模範勞工表揚、安全健康促進展示、移工健走、青年就業徵才等，多元化的活動與服務，也拍攝紀錄高雄百年勞動發展的形象影片，呈獻給基層勞動者。

高市勞工局長周登春預告，4月24日將在高雄林皇宮舉辦「模範勞工暨績優工會表揚活動」，表彰各領域優秀的勞動者及績優工會團體。5月7日在澄清服務中心辦理「高雄市高風險產業高階主管論壇及安全健康促進展示活動」，透過AR與VR模擬戶外吊掛等作業環境，了解工安的重要。

5月16日邀請移到高雄都會公園參加「健康走，樂活才長久」活動，紓解壓力、5月22日在衛武營國家藝術中心榕樹廣場辦理「青年就業大徵才」大型徵才活動，提供1300個職缺。4月22日至6月30日在勞工教育中心辦理「勞動者影像徵集活動」，蒐集勞動者影像，展現與工作時不一樣生活面。

周登春剛走馬上任，未來推動的重點在於「提升工安」及「媒合勞動力」兩大主軸，讓需要工作的人找得到工作，讓有工作的人能夠平安工作。

高雄市勞工局宣布「高雄跨百 百工精彩」系列活動開跑，今年更結合影像徵集暨錄製Podcast節目，讓勞工發聲，前五名的節目可在平台上架。記者王昭月／攝影
高雄市勞工局宣布「高雄跨百 百工精彩」系列活動開跑，今年更結合影像徵集暨錄製Podcast節目，讓勞工發聲，前五名的節目可在平台上架。記者王昭月／攝影

工安 青年 勞動節

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