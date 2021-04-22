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影／視障甜點師獲藍帶廚藝認證 製作蛋糕感謝母恩
高雄甜點師傅李侑昌，先天弱視且色盲，但克服視力障礙，在高雄餐旅大學藍帶廚藝學院取得證照，如今與姊姊開甜點工作室，共同創業。母親節前夕，他應「韓八」餐廳邀請製作玫瑰蛋糕，除祝福自己的母親，也把好味道分享所有的媽媽們。
李侑昌使用覆盆子等食材製作的蛋糕，精巧如紅玫瑰盛放，代表母親照顧兒女不滅的熱情，吃起來酸酸甜甜，也像人生的況味，製作時，他畏光的雙眼需戴上黑墨鏡，用僅存的0.1視力貼近作品，十分費勁。
他媽媽說，侑昌約2歲時在海軍懇親會曾抱錯爸爸，她才驚覺兒子眼睛可能出問題，由於弱視，國小看不到黑板都坐最前排，也因視力不佳，走路常跌倒，成了同學恥笑霸凌的對象，學習之路走來艱辛。後來大學畢業，因熱愛製作甜點，進到高餐藍帶廚藝學院學習，每次上課得從岡山花一個多少時到小港，曾因趕不上課堂，被關在門外。
因為色盲，李侑昌小時候買原子筆，會把藍色買成綠色，後來製作甜點，分辨色料也成了大的挑戰，他只能拜託妹妹充當他的眼睛，協助備料，逐一克服難關。
目前他與姊姊一同在岡山開甜點工作室「三個味道法式蛋糕」，走網購路線，勵志人生感動韓八餐廳，餐廳的「扶青計畫」邀他在母親節前夕製作蛋糕，祝福所有的媽媽們，也讓更多人看見他的好手藝。
韓八店長陳宜媚表示，4月26日到5月16日活動期間到館消費，就會送給媽媽們李侑昌限量製作的「藍帶蛋糕」當甜點，送完為止。現場無法吃到到藍帶甜點的客人，也可享用餐廳特製口味的千層蛋糕。
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