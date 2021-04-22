出席音響大展 陳其邁邀樂迷高雄聽歌

「高雄國際HI-END音響大展」今天起一連4天在高雄國賓大飯店展出，高雄市長陳其邁表示，高雄擁有衛武營、高流等一流音樂場域及音響系統，歡迎到高雄享受頂級設備。

陳其邁上午應高雄市電器商業同業公會理事長蔡志亮邀請，為音響大展開幕儀式剪綵，隨後進入活動展房參觀巡禮，品味從頂級音響流洩而出的樂聲。

陳其邁接受聯訪表示，隔了一年沒辦的音響展今年進入第20屆，音響屬於宅經濟，在家裡面可以悠遊、享受在聲音文化殿堂裡，HI-END展追求永無止盡的進步，不僅在音樂的陶冶，也是對整個音響工業技術的推進。

熱愛音樂的陳其邁也回憶起，大學時期因唸書時間長，便養成一面唸書一面聆聽音樂的習慣，追求極致的他，大力推薦樂迷到衛武營藝術文化中心和高雄流行音樂中心。

陳其邁表示，全台灣音響最好的地方就在高雄，聆賞古典音樂或欣賞演奏表演，最好的地方是在衛武營。而體驗流行音樂最佳場域則是高雄流行音樂中心，為提升音響及設備效果，市府追加經費，提升至與英國Albert Hall同一等級。

陳其邁並說，今年高雄音響大展約有200家國內外旗艦品牌及廠商參展，也是後疫情首場台灣大型音響展，集結全球音響音樂領域最頂尖的廠牌，而高雄不僅是音樂之都，也是音響之都，相信業者能瞭解到高雄音響市場發展的潛力。