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澎湖3所國小機場快閃活動 宣揚海洋環保教育

中央社 / 澎湖縣22日電

4月22日是世界地球日澎湖風櫃等3所國小在機場舉辦海洋環保教育快閃活動，以行動來籲請遊客保護海洋環境，守護家鄉的海。

澎湖縣政府響應世界地球日，今天同步在五德舉辦「森存之道」植樹活動，澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲等人共植福木、台灣欒樹、光臘樹、台灣櫸、蘭嶼羅漢松、福木等台灣原生樹種470棵，增加綠地面積。

賴峰偉表示，從擔任第一任縣長開始至今總共植樹110萬棵，占澎湖土地總面積約18%，廣建青青草園，公園綠地，總面積已達66公頃，縣民每人平均可享受15平方公尺綠地。

澎湖「家鄉的海我守護，海洋環保教育」活動，包括風櫃、湖西和講美等3所國小60多名小朋友，今天在澎湖機場、風櫃洞、岐頭與菓葉碼頭等舉辦快閃活動，以數位媒體、肢體律動、戲劇表現、烏克麗麗演奏演唱等方式來宣導澎湖特有燕鷗生態、玄武岩地質與海洋生態，提醒前來觀賞海上花火的的遊客，一起守護澎湖海洋環境。

台灣海洋環境教育推廣協會書長郭兆偉表示，長期在澎湖推動海洋環境教育，感謝湖西、講美、風櫃等3所國小師生支持，讓孩子有機會認識澎湖家鄉海洋環境，更把守護環境的意識傳遞下去，讓澎湖海洋環境得以永續。

澎湖風櫃國小校長林妍伶表示，澎湖是我們的家鄉，風櫃國小是澎湖海洋教育資源中心，呼應縣府海洋年的政策主軸，在世界地球日舉辦快閃活動，用孩子稚嫩的聲音、童趣的表演，軟性的提醒遊客健康的海洋環境觀念，更具意義。

澎湖 快閃 世界地球日

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