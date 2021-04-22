南化水庫供水被批「重台南、輕高雄」南水局：聯防抗旱

南化水庫供應台南和高雄用水，有人質疑水資源調度「重台南、輕高雄」，台南市長黃偉哲表示，台南和高雄是生命共同體，南化水庫正面臨最嚴峻供水狀況，中央已在去年開始做調度準備，相信在中央有步驟的調控下，可以度過這次旱象；水利署南區水資源局也表示，台南高雄是同一調度區，水是公共財，沒有分重誰輕誰，目前是聯防抗旱。

台南市水利局表示，南部地區面臨56年來極度的旱象，台南市政府已召開7次抗旱會議，市長黃偉哲指示市府相關局處配合中央區域水源調度策略與高雄地區攜手齊心抗旱，以期延長供水期程，使南部地區能安然度過本次枯旱期，降低影響至最低。

水利局說，高雄地區無大型蓄水設施，南化水庫肩負調節臺南、高雄水資源調度的功能，豐水期至枯水期初期在旗山溪引流，引入水庫蓄存，南化水庫在高屏溪高濁度期間，尚須透過聯通管支援原水給高雄。這些年來在這個調度機制下，使臺南與高雄地區均能安然度過。

以今年枯旱為例，3月高雄水情黃燈、台南水情橙燈，但因應高屏溪自3月起驟降快，台南從3月16日起緊急以清水支援高雄。高雄自4月1日起水情燈號也轉為橙燈，台南4月5日支援原水，每日支援量為11至13萬噸，以穩定大台南及高雄地區整體供水。

水利署南區水資源局說，南化水庫目前每天供應台南民生用水38萬立方公尺，供應高雄原水10.6萬立方公尺，清水1.4萬立方公尺，台南高雄是同一調度區，「台南出水庫，高雄出水量」，在高屏溪川流水多時，引進南化水庫蓄存，否則也是流入大海，但高屏溪濁度高時，台南支援高雄清水，台南和高雄的水資源是區域聯合調度。南化水庫今天蓄水量2177萬立方公尺，蓄水率剩23%。