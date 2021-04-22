旭海觀音自然保留區淨灘 清出上百公斤不分國界垃圾

屏東縣政府101年依文資法劃設「旭海觀音鼻自然地景保留區」（俗稱阿塱壹古道）後，掀起古道探訪熱潮，遊客雖不會製造垃圾，但岸上海漂垃圾來自四面八方，為呼應2021年的世界地球日主題「修復地球（Restore Our earth）」，縣府特別封閉2天在南北兩端淨灘，今天收集上百公斤各式垃圾，除了台灣其他縣市，還有大陸和日韓漂來的垃圾。

「旭海觀音鼻自然保留區」自從民國101年公告後，以每日總量管制受理預約申請，總人次已逾50萬人進入；屏東縣政府農業處員工今天和導覽解說員、社區志工、居民組隊近百人，分南北兩端撿拾沿岸海漂物，有寶特瓶、廢漁網、浮筒、塑膠碎片、塑膠袋等，希望共同維護這片最後的淨土。

縣府農業處長鄭永裕說，自然保留區海岸因地處北太平洋環流帶，易受南北洋流影響，海飄垃圾常堆積在保留區海岸邊，破壞原始美景及自然生態，部分廢棄物殘留有毒物質，也會破壞海洋環境，保留區內偶爾還是會發現海龜死亡屍體，有些體內發現有殘留塑膠袋，可能是誤食垃圾死亡，淨灘除了維護保留區沙灘環境外，也避免海龜或其他野生動物誤食垃圾死亡。