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金防部興安專案首發 神鋒崗營區工程動土

中央社 / 金門縣22日電

金門防衛指揮部今天舉行神鋒崗營區新建統包工程開工典禮，金防部指揮官賀政表示，工程要提供官兵現代化生活設施，讓大家在部隊就像在家一樣，更能捍衛家園。

總統蔡英文關心國軍官兵工作與生活環境，責請國防部規劃提出「興安專案」，改善國軍工作和生活環境，落實照顧國軍。金防部表示，金門部分規劃以新台幣35億元改善志願役官兵生活設施，位於金湖鎮的神鋒崗營區是率先改善的營區。

神鋒崗營區新建統包工程開工動土典禮今天在金防部太湖戰鼓社氣勢磅礡的戰鼓聲中揭開序幕，賀政、金防部政戰主任劉強華邀金門縣副縣長黃怡凱、縣議員歐陽儀雄、金湖鎮長陳文顧等地方仕紳，以及金防部官兵和眷屬等多人觀禮見證。

賀政致詞表示，蔡總統和國防部關心金門官兵，規劃以35億改善志願役官兵生活設施，第一個改善的就是神鋒崗營區，目的在提供志願役官兵現代化的生活房舍，同時建有醫療補給大樓，未來可以與地方醫療院所合作，提供救災更大能量。

賀政表示，金防部約有2300名金門子弟，期盼現代化的房舍能讓官兵感覺在部隊就像在家一樣，讓官兵安家、安心，提升改善國防戰力，更能保衛家園。

黃怡凱感謝興安專案，為官兵提供優質生活環境，更感恩國軍對金門的貢獻。

神鋒崗營區工程金額8億餘元，預定2024年完工，整個工程規劃有聯合兵舍、醫療補給大樓、聯合餐廳和修繕廠房。除了神鋒崗營區，金防部未來還將在太武營區、烈嶼興建現代化兵舍，預計以9年時間完成興安專案。

金門 國軍 志願役

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