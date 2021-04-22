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高市首場建築工地勞安講習 林欽榮：市府是玩真的

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府今天在高雄長庚醫院辦建築工地勞安宣導講習，主要對象是建築工地負責人、工地主任及專任工程人員，副市長林欽榮重申市府捍衛工安決心與執行力。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府今天在高雄長庚醫院辦建築工地勞安宣導講習，主要對象是建築工地負責人、工地主任及專任工程人員，副市長林欽榮重申市府捍衛工安決心與執行力。記者王慧瑛／攝影

今年以來高雄重大工安意外有10件，造成12死7人受傷，造成許多家庭一輩子的痛，市府加強聯合稽查頻率，要求業者落實自律，公部門也施鐵腕開罰。高雄市工務局今天在高雄長庚醫院辦首次建築工地勞工安全宣導講習會，現場約有250人參加，主要對象為建築工地負責人、工地主任及專任工程人員，副市長林欽榮出席也強調「捍衛工安，市府絕對是玩真的」。

林欽榮指出，台鐵太魯閣號事故後，工地主任角色引起社會重視，工地主任是工地的靈魂人物，工地安全不能光靠稽查，更重要是現場人員態度自律與落實，公部門與業者同心協力，建築工地安全才能提升。

首場建築工地勞安講習選在高雄長庚醫院，林欽榮說，從長庚鳳山醫院3年工期中，從無重大公安事故通報的績效表現來看，導入現代化管理方法，如採取中興保全智慧刷卡管制，掌控每天出工人數，及各樓層工作、離場人數等即時數據，體現長庚醫療團隊嚴謹度與專業性，值得業界借鏡與學習。

工務局長蘇志勳說，高雄市建築工地公共安全實施方案4月初在市政會議通過，透過市府聯合稽查機制，已有明顯減災效果。

林欽榮也說，台灣營造業已具備相當水準，正走向國際，與國際接軌，安全意識要內化在每一名勞工心中，才能徹底改變工地文化。

高雄市工務局今天在高雄長庚醫院辦首次建築工地勞工安全宣導講習會，現場約有250人參加，主要對象為建築工地負責人、工地主任及專任工程人員。記者王慧瑛／攝影
高雄市工務局今天在高雄長庚醫院辦首次建築工地勞工安全宣導講習會，現場約有250人參加，主要對象為建築工地負責人、工地主任及專任工程人員。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府今天在高雄長庚醫院辦建築工地勞安宣導講習，主要對象是建築工地負責人、工地主任及專任工程人員，副市長林欽榮重申市府捍衛工安決心與執行力。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府今天在高雄長庚醫院辦建築工地勞安宣導講習，主要對象是建築工地負責人、工地主任及專任工程人員，副市長林欽榮重申市府捍衛工安決心與執行力。記者王慧瑛／攝影
高雄市工務局今天在高雄長庚醫院辦首次建築工地勞工安全宣導講習會，現場約有250人參加，主要對象為建築工地負責人、工地主任及專任工程人員。記者王慧瑛／攝影
高雄市工務局今天在高雄長庚醫院辦首次建築工地勞工安全宣導講習會，現場約有250人參加，主要對象為建築工地負責人、工地主任及專任工程人員。記者王慧瑛／攝影
高雄市工務局今天在高雄長庚醫院辦首次建築工地勞工安全宣導講習會，現場約有250人參加，主要對象為建築工地負責人、工地主任及專任工程人員。記者王慧瑛／攝影
高雄市工務局今天在高雄長庚醫院辦首次建築工地勞工安全宣導講習會，現場約有250人參加，主要對象為建築工地負責人、工地主任及專任工程人員。記者王慧瑛／攝影

建築 長庚 林欽榮 工安

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