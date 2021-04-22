屏東科技漁夫點子多 石斑魚香腸驚豔上市

屏東縣是國內養殖漁業重鎮，石斑外銷大陸占八成，卻有集中單一市場的隱憂；曾獲百大青農、被稱「科技漁夫」的33歲佳冬鄉漁民王哲謙，接手父親養殖場8年來，先後導入漁場管理軟體系統、改良養殖技術、產銷履歷並成為魚苗供應基地，站穩生產腳步後，為開拓多元銷售市場，最近研發出市場首見的石斑魚香腸；他說，產業沒有不景氣，只有不爭氣。

王哲謙的父親和以養殖漁業維生，但88風災時，位於佳冬塭豐村魚塭損失慘重，父母早就不想讓兒子繼承，大學念的是機械系，但莫拉克風災魚塭幾乎全軍覆沒的慘痛經歷，反而激發他的養殖熱情，8年前退伍後即返鄉接手；他說，傳統養魚遇到天災只能逆來順受，他返鄉養魚不希望像長輩一樣過著提心吊膽的日子，除了天災，還要擔心豐收時價格低落。

「雖然天不可全然預測，但我選擇努力後的樂天知命！」王哲謙說，引進科技設備打造自動化智能養殖場，漁塭架設監視器，買發電機確保颱風來襲時能啟動水車，魚隻不致缺氧死亡，引進漁場管理軟體系統全天偵測水中數據，一隻手機就能監控3.2甲的魚塭；為掌控上游魚苗，找到優質魚卵孵化，確保成魚品質，根據不同魚種調整PH值，進口益生菌佐以大廠牌飼料餵食。

有別於傳統養殖戶保守作法，王哲謙養殖策略是擴大養殖面，從育苗到成魚垂直整合，以市場需求為導向，從供應養殖戶魚苗到賣成魚到市場都做，為區隔市場，他選擇有挑戰性的養殖魚種，復養草蝦讓他賺進人生第一桶金，進而投資智能養殖場，為開拓多元銷售市場，再和食品加工廠合作，經不斷調整比例，開發出市場罕見的石斑魚香腸，以冷凍包推出，口感讓人驚豔。

王哲謙以科技養漁的亮眼表現2016年獲選百大青農，站穩生產腳步後，市場行銷也有獨到一面，導入生產履歷為產品在市場「掛保證」，觀察石斑魚池邊價劇烈起伏時，即停利出場，轉養龍膽及珍珠石斑，當龍膽價錢往下滑時，先獲利了結，再換養其他魚種，最近新推的石斑魚香腸，就是為石斑找新出路，以獨特性吸客；他說，石斑外銷大陸是有集中單一市場的風險，從產到銷都超前部署，就能分散風險。