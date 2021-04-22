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賣抵費地「雙標？」 綠營誇陳其邁好棒批盧秀燕賣祖產

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨議員李中指同樣是市府賣配餘地，但高雄與台中的議員對市長的評語大不同。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員李中指同樣是市府賣配餘地，但高雄與台中的議員對市長的評語大不同。記者陳秋雲／攝影

台中市議員李中今天指民進黨高雄、台中議員「雙重標準」，一樣是政府依法標售的配餘地、抵費地，高雄市長陳其邁被綠營誇增加市庫收入好棒棒，但台中市長盧秀燕一樣的作為就是賤賣祖產炒地王？

李中表示，高雄市政府先前針對配餘地與抵費地做了些梗圖，在網路流傳，且強調這不是賣祖產。台中市政府也針對配餘地與抵費地做說明，與高雄市的說明相差無幾，但綠營民代的對標售配餘地的說法，在高雄是好棒棒，在台中卻是賤賣祖產炒地皮「典型的雙重標準。」

李中說，水湳經貿園區的開發與區內公共設施設置，都由市政府先出錢，這些開發費用在配餘地標售後，當然要先歸墊，剩餘的經費才進入市地重劃基金、平均地權基金，用來作為日後其他重劃區的開發使用或建設經費，這都是法定程序，議員怎能不知？

另，2010台中縣市合併台中市承接台中縣的負債，2014胡志強交棒，市民負債2.5萬；2018林佳龍交棒，市民負債3.7萬、4年增加12000，每年增加3000元。2021盧秀燕在任，市民負債3.9萬，兩年多增2000多元。李中質疑：綠營民代忘了過去4年「是誰讓台中市債台高築？」

台中市 高雄市 盧秀燕

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