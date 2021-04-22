旭海觀音鼻自然保留區關閉2天 近百人淨灘

屏東縣政府公告4月22日、23日關閉「旭海觀音自然保留區」，並與林務局屏東及台東林區管理處聯合辦理保留區淨灘活動，近百名志工今天進行淨灘，共清除海漂垃圾1000多件。

今天由主辦單位率領「旭海觀音自然保留區」環境解說員及社區環保志工、居民，近百人進入保留區淨灘，分組沿海岸線撿拾海漂廢棄物，統計撿拾285個寶特瓶、33隻鞋子、64公斤漁業廢棄物、55公斤浮筒（球）及42公斤浮標，加上其他零碎垃圾、塑膠袋等共1000多件。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，自然保留區海岸因地處北太平洋環流帶，易受南北洋流影響，堆積海漂垃圾，除了破壞原始美景及自然生態，部分廢棄物殘留有毒物質，也會破壞海洋環境，保留區內偶爾會發現海龜死亡屍體，有些海龜體內還發現有殘留塑膠袋。

鄭永裕表示，希望藉由響應世界地球日，由環保志工以淨灘撿拾的垃圾成果，帶動推廣更多參與保留區環境解說教育的民眾，體驗珍惜自然資源及保護山林環境的重要性。