防輕軌事故 高雄凱旋路口號誌全調整為箭頭綠燈

隨著高雄輕軌建設推近，通車路線和站點也愈來愈多，但與民眾汽機車碰撞事故也頻傳，分析認為與民眾搞不清楚與輕軌交織路口如何轉彎有關。高雄市交通局今表示，為優化輕軌東臨港線沿線5處路口號誌燈號，取消圓形綠燈調整為箭頭綠燈顯示「直行、左轉、右轉」，已完成凱旋和同慶路、四維路、三多路、武昌路、二聖路等5處路口，以強化路口燈號辨識度，減少民眾違規。

高雄市交通局表示，在沒有其他標誌或標線限制下，交通號誌圓形綠燈，車輛是可以左右轉及直行，箭頭綠燈則只能依其箭頭方向行車，經觀察輕軌路口用路人駕駛習慣，發現部分民眾對於圓形綠燈與箭頭綠燈2種燈號所代表的涵義容易誤解兩者燈號為相同交通指示，民眾易於號誌直行箭頭綠燈亮時，違規左、右轉跨越輕軌軌道。

交通局評估後，決定將上述路段取消圓形綠燈設計，統一改採更直覺的「直行、左轉、右轉」箭頭綠燈顯示，民眾行經該處路口逕依箭頭綠燈指示方向行駛即可。

交通局指出，為配套優化舊凱旋路南北向圓形綠燈左轉與對向直行車干擾問題，經交通局檢討後，取消圓形綠燈亦改採直行、左右轉箭頭綠燈指示，並同步調整路口時制計畫，設置舊凱旋路輕軌路口雙左轉保護時相，減少轉向車與對向直行車交織。也呼籲用路人務必依照號誌燈號箭頭指示方向行駛，遵守相關交通管制措施。