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高雄搜救犬伙食醫療費低 議員促增加預算改善

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高市搜救犬訓練中心是全台首個專業訓練搜救犬單位，目前有10隻搜救犬，堪稱「毛孩英雄」，但今年伙食費加醫療費僅25萬，比台北9隻搜救犬伙食加醫療將近70萬、台中8隻伙食加醫療60萬少很多，議員今在議會籲改善搜救犬待遇。消防局長李清秀承諾明年會增加預算。

民進黨高雄市議員黃文志與陳致中日前參訪高市搜救犬訓練中心，黃文志還分享一段他和陳致中被安排進入石堆掩體，再讓搜救犬到場搜救的影片，果然不久就順利被搜救犬尋獲，讓議員對搜救犬尋人功力深感佩服，稱讚是「毛孩英雄」。

黃文志認為應該爭取更多經費及加強行銷，讓更多人認識搜救犬訓練中心，消防局長李清秀表示，會再透過臉書等管道加強行銷，讓更多人知道搜救犬中心訊息。

陳致中並指，高雄市有10隻搜救犬預算，伙食費14萬、醫療費11萬共25萬元，但台北有9隻搜救犬，伙食加醫療將近70萬；台中8隻伙食加醫療60萬，毛孩英雄的照顧不可少，應提高預算、完善犬舍設備。李清秀坦言，預算確實過去編列較少，今年伙食加醫療費只有25萬，承諾明年會增加。

搜救犬 陳致中 高雄市

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