貼近紫砂展開跑 讓民眾看見茶壺的魅力
「貼近紫砂展」今天起在澎湖文化局文馨畫廊展出，你可以再靠近一點，細細的欣賞深厚底蘊的紫砂壼藝術文，感受到紫砂壼的魅力。
由國內茶具蒐藏家陳淑麗所舉辦的「貼近紫砂展」，今天在文化局文馨畫廊展，由文化局長王國裕與陳淑麗等人共同開展，展出蒐藏現代名家吳震、方霏霏等10餘名的70件宜興紫砂茶具等藝術真品，包括愛好茶道的議長劉陳昭玲、前副議長許南豐等在地藝術界人士前往欣賞。
陳淑麗表示，自己在學生時代就愛上品茗，30餘年來全力推廣茶藝，目前蒐藏有現代名家宜興紫砂壼近500件，此次首度移師澎湖展出其中的70件茶具。
陳淑麗表示，此次展出的作茶具中，分成有「花器」、「光素器」、「仿生器」等三大類，各具美學、細膩、線條與力道，其中以吳震大師的「龍行天下」作品，價值不菲，方霏霏的「夏至」茶具系列，更是奪得去年的冠軍，可以最貼近距離的來好好的欣賞一番。
許南豐更指出，澎湖民間在70年代瘋狂蒐藏茶壼，其中林姓與鄭姓地方人士蒐藏數量更多，他自己也是茶具蒐茶者，珍藏有所謂「孟臣」的東西南北中的「東」茶具。
陳淑麗「貼近紫砂展」22日起在澎湖文化局展出至29日止，歡迎喜愛紫砂茶具的民眾把握機會。
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