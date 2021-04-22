曾聲稱岡山掩埋場空品無異 環保局長今致歉：確實有異

高雄市岡山掩埋場日前大火，引發惡臭飄散大半個高雄，高雄市環保局當時表示，空品監測沒有問題，但今天高雄市議會多名議員提出質疑，環保局長張瑞琿今坦言後續空品監測確實有異，但因當時忙於處理，疏於更新資料，要向民眾表達歉意。

高雄岡山掩埋場4月12日晚間發生大火，疑似天氣太熱自燃，燃燒的刺鼻異味一路擴散高雄多個行政區，許多民眾紛紛表示聞到異味，但高雄市環保局當時表示，派員前往監控空品，沒有測得有毒異常物質，相關訊息也發布在臉書上。

隔天13日高雄市議會市長陳其邁備詢時，無黨籍市議員黃捷也質疑明明民眾聞到異味，為何卻空品正常？陳其邁答詢時說，當天並無發現特殊有害物質；但黃捷不認同，認為與市民感受有明顯落差。

民進黨高雄市議員黃文志、時代力量市議員林于凱等人今在議會再度針對此事，質疑為何岡山掩埋場大火的空品監測正常？張瑞琿今坦言要致歉，晚上9點發布臉書時還沒出現數值異常，但到晚上11、12點時，PM等數值確實都有提高。

張瑞琿說，因為當時一直忙於處理事情，臉書資訊沒有即時更新，造成錯誤，針對這點疏忽，感到很抱歉。

林于凱說，岡山掩埋場大火，4月12日環保局說偵測正常，但民間設立的空氣盒子即時監控都異常，不知原因何在？建議未來如果空氣品質突然惡化，應該即時發布細胞簡訊通知居民。

張瑞琿說，當時檢測沒有，可能現場採樣地點有關，若在向風處可能有不同結果，以後會注意採樣地點。至於細胞簡訊，目前公文已送到環保署，等核定下來就可以發送細胞簡訊給居民，提醒居民。