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朝聖音響大展 陳其邁：我是老派音響迷

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁說，他抱著朝聖心情來參觀音響大展，想知道音響已經發展到怎樣的境界，相當期待。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁說，他抱著朝聖心情來參觀音響大展，想知道音響已經發展到怎樣的境界，相當期待。記者劉學聖／攝影

高雄國際音響大展是音樂界備受矚目盛事，暌違2年再度登場，即日起連4天在高雄國賓飯店，頂尖廠商齊聚一堂。市長陳其邁今天出席開幕，他說，高雄堪稱是台灣音樂之都，有衛武營、高流等絕佳環境，能享受高品質音樂饗宴。陳其邁也形容自己是老派音響迷，家中有一些收藏是年紀比他更大的老骨董。

疫情影響，會展產業也一度受挫，陳其邁談到，音響屬於宅經濟一環，在家可以放鬆地享受聲音極致呈現，他觀察音響愛好者有兩種人，一種是比較隨興隨意，純粹熱愛音樂，另一種就是較龜毛的人，對任何事物都講究、追求那種0.00001極致程度。高雄國際Hi-End音響大展，End就是極致的意思，對於驅動整個聲音的產業，其實是永無止盡的追求跟進步，不僅是在音樂的陶冶，一方面也是對整個音響工業技術的推進。

陳其邁化身音響控，大談音響知識，他說，關於設備的追求有兩派，一派是聽老機器，一派聽新的科技，他是較屬於老派一方，他的音響入手後，從大學聽到現在。隨著科技日新月異，加上各式各樣的串流音樂，能滿足各類愛好者的興趣。

陳其邁也說，他抱著朝聖心情來參觀音響大展，想知道音響已經發展到怎樣的境界，相當期待。

高雄國際音響大展時間從4月22日持續到25日，是音樂界年度盛事。記者劉學聖／攝影
高雄國際音響大展時間從4月22日持續到25日，是音樂界年度盛事。記者劉學聖／攝影
高雄國際音響大展時間從4月22日持續到25日，是音樂界年度盛事。記者劉學聖／攝影
高雄國際音響大展時間從4月22日持續到25日，是音樂界年度盛事。記者劉學聖／攝影
高雄國際音響大展時間從4月22日持續到25日，是音樂界年度盛事。記者劉學聖／攝影
高雄國際音響大展時間從4月22日持續到25日，是音樂界年度盛事。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁說，他抱著朝聖心情來參觀音響大展，想知道音響已經發展到怎樣的境界，相當期待。者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁說，他抱著朝聖心情來參觀音響大展，想知道音響已經發展到怎樣的境界，相當期待。者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁今天出席高雄國際音響大展開幕，大談接觸音響的經驗與觀察。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁今天出席高雄國際音響大展開幕，大談接觸音響的經驗與觀察。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁說，他抱著朝聖心情來參觀音響大展，想知道音響已經發展到怎樣的境界，相當期待。者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁說，他抱著朝聖心情來參觀音響大展，想知道音響已經發展到怎樣的境界，相當期待。者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁今天出席高雄國際音響大展開幕，大談接觸音響的經驗與觀察。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁今天出席高雄國際音響大展開幕，大談接觸音響的經驗與觀察。記者劉學聖／攝影

陳其邁 會展產業 疫情

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