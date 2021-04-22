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金門藍色公路遊程 高雄關：比照「出國」通關查驗

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

金門縣政府今年初推動「金門藍色公路海上遊程」，首創比照小三通旅客通關，攜帶護照或金馬證，出發前3日預定航班，可購買國際免稅商品等。高雄關說，「金門藍色公路海上遊程」專案比照「出國」，依據入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法及洗錢防制法規定，出入境旅客須辦理行李檢查及通關查驗。

高雄關表示，為提振受新冠肺炎疫情衝擊的觀光產業，金門縣政府今年初推動「金門藍色公路海上遊程」，首創比照小三通旅客通關，攜帶護照或金馬證，於出發前3日預定航班，即可享受海上導覽、船上美食及購買國際免稅商品等服務。

另為促進離島觀光，澎湖、金門、馬祖、綠島及小琉球等離島地區均設有離島免稅購物商店。因此，來金門觀光的旅客，除了可以參加「金門藍色公路海上遊程」購買國際免稅品外，也可以在離島免稅購物商店購買離島免稅品。

高雄關提醒旅客注意，依據離島免稅購物商店設置管理辦法規定，由旅客隨身攜出金門到台灣本島或其他離島地區免稅菸酒的額度，菸品為每人每次捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅以下；酒類為每人每次1公升以下，全年合計各以12次為限；菸酒以外的貨物，銷售金額在10萬元以下亦可免稅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門

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