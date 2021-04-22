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屏東黑鮪魚季周六開鑼 建仔、恰恰東港大啖生魚片

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安（中）邀中華職棒中信兄弟副領隊彭政閔、投手教練王建民及二軍總教練林明憲到屏東東港大啖海鮮，鮮美滋味讓3人讚不絕口。圖／林漢丑提供
屏東縣長潘孟安（中）邀中華職棒中信兄弟副領隊彭政閔、投手教練王建民及二軍總教練林明憲到屏東東港大啖海鮮，鮮美滋味讓3人讚不絕口。圖／林漢丑提供

邁入第21年的屏東黑鮪魚文化觀光季將於周六登場，縣府特別在東港鎮光復路「海產街」佈置燈景裝置藝術，4月24日起點亮；縣長潘孟安昨晚特地邀中華職棒中信兄弟副領隊恰恰彭政閔、投手教練王建民及二軍總教練林明憲南下東港鎮大啖海鮮，黑鮪生魚片的鮮美滋味3人讚不絕口。

東港區漁會前總幹事林漢丑昨晚在臉書po出他和縣長潘孟安及王建民和恰恰等人在東港一家海鮮餐廳大啖黑鮪的合照，他說，受縣長潘孟安之邀，3人特別在屏東黑鮪季前夕到東港品嚐黑鮪魚，嚐到入口即化的黑鮪魚生魚片，海鮮在美味舌尖上迸發，3人讚聲連連，他在旁介紹東港在地的漁業文化及美食文化。

林漢丑也邀全國饕客、遊客在4月24日到7月4日期間到東港參加年度地方盛事； 5月1日晚間將在東港鎮東新國中前舉辦「海洋音樂會」，邀請玖壹壹、ELLA(陳嘉樺)、朱海君、蕭煌奇、許富凱、康康等藝人演出，超強卡司預計將吸引爆滿人潮high翻東港；6月5日晚間在東隆宮前還有「黑鮪魚季台啤民歌之夜」，有施孝榮、殷正洋、民雄、鄭怡、李翊君、許景淳、南方二重唱等歌手演唱經典好歌。

東港 黑鮪魚 海鮮

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