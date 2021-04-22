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高雄捷運黃線環評審查通過 5月提大會審議

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮說，高捷黃線橫跨三民、鳳山、鳥松、前鎮等行政區，沿線6個行政區人口約116萬人，接近全市人口42%。圖／翻攝自林欽榮臉書
高雄市副市長林欽榮說，高捷黃線橫跨三民、鳳山、鳥松、前鎮等行政區，沿線6個行政區人口約116萬人，接近全市人口42%。圖／翻攝自林欽榮臉書

高雄捷運黃線正如火如荼規畫中，昨天經環保署環評專案小組審查通過，下月中旬提送環評大會審議，副市長林欽榮說，這意味著高雄捷運黃線建設將躍進，在高雄整體都市發展構想策略，扮演穿針引線角色，若以北捷路網來對照，高捷黃線有如「台北首都捷運環狀線」功能，能增加市中心交會站轉乘效果，串連新興重大發展計畫區，效益持續擴大。

林欽榮說，依目前的計畫路線圖，黃線連接起5GAIoT創新園區的亞洲新灣區、新興、苓雅等都會核心區，及近郊的澄清湖地區，並橫跨三民、鳳山、鳥松、前鎮等行政區，這6個行政區人口約116萬人，接近全市人口42%。

林也說，這條路線可提供都會核心區間更便捷密集的大眾運輸服務，並透過與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，產生19處轉乘點提升整體軌道運輸效益。黃線環境影響說明書初審通過後，捷運黃線目標是朝111年動工，117年底完工通車。

審查會議上，環評委員關注液化潛勢區對鄰損的預防、施工與營運期間噪音、濕地及公園周邊生態保育、曹公新圳水質改善及土方運送路線與交通影響等議題。

因應黃線捷運綜合規畫丶環評審查等事務愈來愈繁雜，市長陳其邁指示組成市府跨局處專案小組，包含捷運局丶都發局丶工務局丶交通局丶地政局等，全力針對黃線捷運沿線土地聯合開發及都市與非都市土地（例如五甲一路沿線農業區變更）再生發展。

高雄市副市長林欽榮說，高捷黃線橫跨三民、鳳山、鳥松、前鎮等行政區，沿線6個行政區人口約116萬人，接近全市人口42%。圖／翻攝自林欽榮臉書
高雄市副市長林欽榮說，高捷黃線橫跨三民、鳳山、鳥松、前鎮等行政區，沿線6個行政區人口約116萬人，接近全市人口42%。圖／翻攝自林欽榮臉書

捷運環狀線 環評 林欽榮

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