高雄捷運黃線環評審查通過 5月提大會審議

高雄捷運黃線正如火如荼規畫中，昨天經環保署環評專案小組審查通過，下月中旬提送環評大會審議，副市長林欽榮說，這意味著高雄捷運黃線建設將躍進，在高雄整體都市發展構想策略，扮演穿針引線角色，若以北捷路網來對照，高捷黃線有如「台北首都捷運環狀線」功能，能增加市中心交會站轉乘效果，串連新興重大發展計畫區，效益持續擴大。

林欽榮說，依目前的計畫路線圖，黃線連接起5GAIoT創新園區的亞洲新灣區、新興、苓雅等都會核心區，及近郊的澄清湖地區，並橫跨三民、鳳山、鳥松、前鎮等行政區，這6個行政區人口約116萬人，接近全市人口42%。

林也說，這條路線可提供都會核心區間更便捷密集的大眾運輸服務，並透過與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，產生19處轉乘點提升整體軌道運輸效益。黃線環境影響說明書初審通過後，捷運黃線目標是朝111年動工，117年底完工通車。

審查會議上，環評委員關注液化潛勢區對鄰損的預防、施工與營運期間噪音、濕地及公園周邊生態保育、曹公新圳水質改善及土方運送路線與交通影響等議題。