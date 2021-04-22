聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄捷運黃線環評審查通過 5月提大會審議
高雄捷運黃線正如火如荼規畫中，昨天經環保署環評專案小組審查通過，下月中旬提送環評大會審議，副市長林欽榮說，這意味著高雄捷運黃線建設將躍進，在高雄整體都市發展構想策略，扮演穿針引線角色，若以北捷路網來對照，高捷黃線有如「台北首都捷運環狀線」功能，能增加市中心交會站轉乘效果，串連新興重大發展計畫區，效益持續擴大。
林欽榮說，依目前的計畫路線圖，黃線連接起5GAIoT創新園區的亞洲新灣區、新興、苓雅等都會核心區，及近郊的澄清湖地區，並橫跨三民、鳳山、鳥松、前鎮等行政區，這6個行政區人口約116萬人，接近全市人口42%。
林也說，這條路線可提供都會核心區間更便捷密集的大眾運輸服務，並透過與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，產生19處轉乘點提升整體軌道運輸效益。黃線環境影響說明書初審通過後，捷運黃線目標是朝111年動工，117年底完工通車。
審查會議上，環評委員關注液化潛勢區對鄰損的預防、施工與營運期間噪音、濕地及公園周邊生態保育、曹公新圳水質改善及土方運送路線與交通影響等議題。
因應黃線捷運綜合規畫丶環評審查等事務愈來愈繁雜，市長陳其邁指示組成市府跨局處專案小組，包含捷運局丶都發局丶工務局丶交通局丶地政局等，全力針對黃線捷運沿線土地聯合開發及都市與非都市土地（例如五甲一路沿線農業區變更）再生發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言