屏東縣府淨化萬年溪水營造復興公園 再增新亮點

縣民公園以營造屏東市區溪流水岸空間打出知名度後，屏東縣府淨化市區最大溪流萬年溪，引入溪水，打造生態池，以水岸環境營造復興公園，26日將開放，屏東市將新增休閒亮點。

屏東市區的縣民公園以營造殺蛇溪水岸環境結合紙漿廠工業遺構，今年2月開放後，打出全國知名度，不少外縣市遊客慕名而至，已成為屏東市的知名景點。

屏東縣政府打造樂活水岸風貌，在前瞻基礎建設水環境計畫項下爭取預算，辦理萬年溪水岸空間環境改善計畫，第1階段萬年公園已於去年完成開放，第2階段復興公園將於26日開放。

縣政府在萬年溪設置橡皮壩攔水堰，可調整控制水位，有效阻隔下游段較差的水質回流，並增加曝氣含氧量，將萬年溪的水源溢流至復興公園內，打造生態池，經由水生植物淨化水道及礫間水道等，藉由生態工法改善水質，再回歸萬年溪中，達到環境營造兼具水質處理的功效。

縣府保留了復興公園內的老樹及一片楓香林木，引萬年溪水的河道及生態池在老樹、吊橋、楓香林等的空間營造下，景緻優美，讓屏東市再增新休閒亮點。

屏東縣長潘孟安在臉書（Facebook）預告26日開放，他說，「這是屏東沒錯！復興公園大改造」，「把所有細節照顧到最好，屏東持續創新拚建設，在城市創造更多新天地。」

潘孟安表示，屏東朝生態永續的宜居城市再邁進一大步，復興公園結合水環境教育成為新世代的韌性水岸園區。

復興公園總面積6.8公頃，水域面積1.7公頃，陸域面積5.1公頃，有林蔭步道、臨水步道，並保留原有的風雨球場、小溜冰場，打造共融式兒童遊憩區，營造總經費新台幣1億8000多萬元。