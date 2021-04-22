聽新聞
test
0:00 / 0:00
青梅長不大、茶樹乾枯 高市災損農戶即起可申辦救助
今年高溫乾旱，造成高雄青梅及茶樹受損，農業局爭取天然災害現金救助及低利貸款，即起到4月30日止（假日不休息）受理農民申報。
高雄市青梅與茶樹產於山區，今年因高溫乾旱，青梅長不大，茶樹也出現枯枝及長不出新芽數現象，農業局為確認災情，邀農試所、茶改場及農糧署等組成勘災小組，現地確認災損情形已達到爭取救助門檻，即向農委會爭取救助及低利貸款。
農業局長張清榮表示，青梅或茶樹災損失達2成的農友，4月30日前（假日照常受理申請）可持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局會加速勘災並發放救助金，復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言