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青梅長不大、茶樹乾枯 高市災損農戶即起可申辦救助

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市青梅今年受高溫影響受損，農業局已爭取發放現金救助。記者王昭月／翻攝
高市青梅今年受高溫影響受損，農業局已爭取發放現金救助。記者王昭月／翻攝

今年高溫乾旱，造成高雄青梅及茶樹受損，農業局爭取天然災害現金救助及低利貸款，即起到4月30日止（假日不休息）受理農民申報。

高雄市青梅與茶樹產於山區，今年因高溫乾旱，青梅長不大，茶樹也出現枯枝及長不出新芽數現象，農業局為確認災情，邀農試所、茶改場及農糧署等組成勘災小組，現地確認災損情形已達到爭取救助門檻，即向農委會爭取救助及低利貸款。

農業局長張清榮表示，青梅或茶樹災損失達2成的農友，4月30日前（假日照常受理申請）可持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局會加速勘災並發放救助金，復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會。

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