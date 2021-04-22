藤枝國家森林遊樂區5月7日重啟 首發團今午開放線上預約

暌違12年，高雄市桃源區藤枝國家森林遊樂區將在5月7日重啟，每天限500人預約入園，今天中午12點起開放線上預約，想重溫藤枝之美的民眾可把握機會。

林務局屏東林區管理處表示，藤枝國家森林遊樂區將以預約入園對外服務，不分平日或假日，每天開放500名人，以總量管制方式調適營運。搶首發的民眾，今天中午12點就可上線預約，預約成功後未在當天入園或申請人數與現場入園人數不符，申請人一個月內不得提出申請。

未來申請入園方式的民眾可在入園日前15天的中午起在遊客入園預約系統預約，每天五百個名額分為自行前往300人，自費遊程接駁200人（含寶山部落自控80人）兩種，若須取消入園或修改資料，限入園前一天截止，額滿為止，無候補機制。含申請者在內，每人每天最多可申請5個名額，入園當日出示網路申請認證及相關證件，憑證購票或免票入園。

屏東林管處與高雄市六龜觀光休閒協會已合作接駁服務，每天提供200個付費接駁遊程名額，可上網https://www.liugui.org.tw/預約，接駁點包括十八羅漢山服務區、福龜園區、六龜育幼院、陽光民宿、不老溫泉、寶來親水公園、六龜親水公園、寶山國小、寶山櫻花公園等9處，提供導覽服務。

慶祝藤枝國家森林遊樂區開園，5月7日至5月31日提供假日全票100元優惠，6月1日恢復原票價120元。