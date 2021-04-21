韓國瑜市府團隊「Youbike2.0」 成高雄最有感建設冠軍

臉書粉專「高雄點」日前分享自2011年以來的近10年高雄最有感建設，其中名列第一的Youbike2.0是高雄市前市長韓國瑜時期的政績。高雄市前新聞局長鄭照新說，過去市府團隊「2年贏10年」。當時的推手交通局前局長鄭永祥說，秉持初衷，就是希望為市民帶來第一哩路和最後一哩路的優質公共運輸系統，公部門和民間企業齊心合作，最後能受到市民歡迎和肯定，建設就成功了。

「高雄點」在臉書分享2011到2021年的10年間，高雄最有感建設依序為第一名的Youbike2.0，其次是鐵路地下化通車、環狀輕軌通車、鐵路沿線陸橋（地下道）拆除、家附近開了超商（或連鎖店）、滯洪池、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心、高雄市立圖書館總館、大港橋等。

其中Youbike2.0是在前市長韓國瑜任內推動，鐵路沿線陸橋（地下道）拆除也是韓市府團隊當時積極推動的建設；另也有前前市長陳菊任內所極力推動建設，如輕軌、滯洪池等。10大有感建設中，兩位前市長立下不少功勞。

但在任不到2年的韓市府團隊，一舉拿下第一名建設，也令不少網友議論紛紛，不少高雄網友留言稱，「Ubike好騎到嚇到」、「站點變多了」、「借還方便」等。

家住三民區的林小姐說，住家附近沒有捷運、輕軌，但去年住家前方增設了Youbike2.0站點，立刻受到街坊鄰居歡迎，常常都借到沒車，很適合騎去搭捷運，當作第一哩路和最後一哩路的公共運輸接駁工具。

鄭照新也在臉書表示，Youbike2.0在當時，高雄是六都第一個全面升級的城市，比台北的局部試用還要早、還要果斷，現在是高雄10年內最有感政績，「邁市府不敢提的是，這所謂的政績，是一個在高雄服務不到兩年的團隊努力達成決定的。是的，那三個字就是『韓國瑜』」。

鄭照新說，在當時抹黑虛假的資源戰中，民進黨人士為了資源利益，唱衰市政，製造一個虛假的「電子韓國瑜」負面印象，過去的市府團隊「2年贏10年」，時間是最好的公道伯。

高雄2009年推出公共自行車「Citybike」，當時是全台首座公共租賃自行車系統，2011年起由環保局委託高雄捷運公司接手經營，但經營出現瓶頸，難以為繼，最後在2020年退場，2020年6月由YouBike2.0接手上線。

當時的交通局長鄭永祥是幕後推手，他今受訪回憶，當時Citybike有大半車輛要屆齡報銷，也是更換系統的時機，但也一度很擔心沒有企業願意接手，在經過公開招標後，最後由微笑單車YouBike得標。

原本Citybike與高捷是一年簽一次合約，但鄭永祥認為一年一約會讓廠商缺乏投入意願，因為可能明年就不是自己經營；跟YouBike簽下7年長約，讓廠商更有空間和意願投入行銷、推廣。

如今已回歸成大校園教書的鄭永祥說，進入公部門，就是希望能為市民帶來有感建設，當時公部門市府和民間的YouBike齊心合作，原本目標就是要設一千站，如今短短不到1年，已近900站，逼近目標。

鄭永祥說，回歸初衷，當初就是希望為市民帶來優質的第一哩路和最後一哩路公共運輸系統，最後受到民眾歡迎，代表建設已成功，也顯示民眾確有需求，未來可檢討調整，評估是否再增加設站，不只目標一千站。