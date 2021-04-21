香港1300人移民高雄 高市府「香港專區」被讚貼心

高雄市長陳其邁長期關注香港議題，為加強對在地港人關懷，高雄市政府與行政院南部聯合服務中心今天辦「香港人移居高雄諮詢座談說明會」，有20多名港人出席。高雄市行國處長項賓和說，香港專區去年10月上線後，半年來已服務180人次，悉心服務讓港人有感。

據統計，移民落腳高雄的港人有1300多人，除了移民定居是一類，因為工作、就學在高雄生活的港人也不少。

說明會上，與會港人對依親申請規定、就學簽證取得、投資資格審查、在台畢業生就業等議題熱烈提問，有港人分享親屬盼來台求學，在移民署、教育部、學校間奔波，講到激動處不禁哽咽。與會官員回應，可以同理處境，政府正研擬放寬規範，將協調相關部會通盤檢討政策。

高雄市政府副秘書長張家興、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞等人出席，與港人交流。張家興說，說明會是代表市長陳其邁向港人致意，也具體展現高雄對香港的支持。市府除逐步建構協助港人機制，也理解許多港人關切議題和中央政策息息相關，在行政院南部聯合服務中心協助下，共同舉辦與居住高雄港人交流說明會，市府與中央合作，親近港人需求，也提供解決問題方向與窗口，營造友善環境，歡迎、支援港人移居高雄。陳政聞強調，說明會另一層意義是，中央與地方用行動攜手挺香港。

港人在台若有疑難雜症要尋求諮詢，陸委會設有專門諮詢專線（02）27003199（善意久久），提供粵語服務，便於港人詢問各種問題，及後續協助轉介對接相關單位。