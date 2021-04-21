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林園鳳芸宮媽祖海巡 船隊30日駐駕高流中心

中央社 / 高雄21日電

4年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」4月30日由林園中芸港啟程，當晚會停留在愛河灣，媽祖鑾駕將與眾神船隊駐駕高雄流行音樂中心戶外舞台，市府邀民眾逗熱鬧看陣頭與酬神戲。

「林園鳳芸宮媽祖海巡」是4年一科，今年市府及廟方聯手推出5月1日海上巡香臺華輪專屬遊程隨「海巡媽」出巡，開放700席位，請民眾把握限量名額，勿錯過與媽祖海巡的機會。

市府指出，市長陳其邁重視傳統文化保存推廣，感謝媽祖應允受邀共襄媽祖海巡盛會，首次要駐駕到高雄港愛河灣，並為高雄、台灣祈福。

林園鳳芸宮媽祖海巡，規劃1、2日海上巡香遊程，各地信眾與眾神船隊分別自高雄、台中、嘉義、屏東出發，4月30日當晚停留高雄，媽祖鑾駕與眾神船隊會首次駐駕高雄流行音樂中心戶外舞台，屆時會有陣頭、神轎、酬神戲演出。

5月1日臺華輪將經過鼓山、梓官、彌陀、永安、茄萣等高雄沿海，隨媽祖與眾神的25艘船隊海巡，最後抵台南安平會香，為台灣祈求平安。

林園鳳芸宮從1980年代開始固定4年一科，以船隊海上巡香保留傳統的文化脈絡，於2013年登錄為高雄市市定民俗。市府歡迎民眾把握參與海巡隨香的機會。

媽祖 海巡 高雄流行音樂中心

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