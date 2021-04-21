楊鎮浯視察湖埔幼兒教學大樓工程 盼暑假後如期啟用

隨著金門大橋完工日逐漸逼近，近年來金門端湖下村的住戶大幅增加，連帶湖埔國小學生人數快速增加，教學空間已不敷使用，縣府斥資6532萬元新建幼兒園教學大樓，近期即將完工，金門縣長楊鎮浯今天率相關局處前往會勘視察，楊鎮浯表示，工程雖在趕工階段，但期許施工團隊安全管制作為仍不可馬虎，盼工程能如期如質完工。

為營造校園友善教學環境，落實「長幼關懷．幸福照護」之施政理念，縣長楊鎮浯自就任以來，陸續推動多項校舍新（改）建工程，其中湖埔國小幼兒園教學大樓新建工程為現階段推動重點之一，工程已進行最後趕工階段，楊鎮浯今天在縣府工務處長許鴻志、教育處長羅德水及校長蔡玉羨等人的陪同下，到場聽取主辦單位簡報及了解施工情形。

蔡玉羨表示，湖埔國小幼兒教學空間不足之問題，只能借用國小部專科教室及圖書室解決，相對排擠到國小部教學空間，另於縣府推動開設2歲幼幼班計畫中，湖埔國小預計111學年度新增2歲幼幼班，增加校園教學空間之工作刻不容緩，校方委託縣府工務處代辦幼兒園教學大樓新建工程，工程建築主體為地下一樓，地上五樓，工程完成後可增加幼兒教學教室6間、一般教室2間、多功能教室1間、辦公室1間、廚房1間及瞭望台1座、戶外攀岩牆1座、溜滑梯1座等教學、行政及活動空間，總樓地板面積為2111.86平方公尺，契約金額約6532萬元。

縣府工務處表示，這項工程自108年10月07日開工，預計5月13日完工，目前工程進度約72%，已完成建築主體工程，同步進行室內外裝修工程、機水電配合工程及戶外景觀工程，工務處持續協調廠商增派人力機具進場施作，加速工程進行。

楊鎮浯在聽取簡報後表示，學校經營與社區互動相輔相成，湖下地區為人口移入區，近年來湖埔國小學生人數迅速增長，社區人口也是逐年上升，對於學校的辦學成果以及社區對校方的全力支持予以肯定。

湖埔國小105學年度國小部6班及幼兒園2班學生總人數為97人，逐年遞增。在幼兒園大樓完工後，今年下半年可順利擴大招生國小部9班，幼兒園5班，學生人數增加至265人，明年2歲幼幼班配合縣長重大政策順利招生，預計學生人數將突破300人。