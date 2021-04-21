守護生命 即時傳輸12導程心電圖機救人命

澎湖一名63歲張姓婦人，在自家發生心肌梗塞，所幸消防局與澎湖醫院在救護車上進行線上即時傳輸12導程心電圖機，適時把她從鬼門關救回，患者即將康復出院，今天向局院表達感激。

澎湖縣政府消防局與衛福部澎湖醫院今天在澎湖醫院舉辦「串起生命之鏈」記者會，由院長匡勝捷與局長許文光2人發表救護車上「線上即時傳輸12導程心電圖機」系統及時救人的事蹟，獲得重生的張姓婦人帶著淚光，感動的說不出話來。

許文光表示，這名有高血壓病史的63歲婦女，11日在自家中因胸悶、盜汗等，由家人載往白沙消防分隊求救，消防救護人員王君泰與陳福榮透過救護車上的「線上即時傳輸12導程心電圖機」，與衛福部澎湖醫院急診室連線監測，經醫師判讀為心肌梗塞，院方隨即啟動心導管團隊，由主任陳賢生等人在黃金時間內進行介入性手術，成功打通心臟血管，將患者從鬼門關搶救回來，近期可復元出院。

匡勝捷表示，張姓婦人是部澎首名到院前，透過線上即時傳輸12導程心電圖機，就知道患者是心肌梗塞，可以在最短時間內進行介入性手術，不會有心衰竭，順利打通，讓病患生命得以延續，且經心電圖檢查，患者的心臟狀況良好。

澎湖消防局表示，「線上即時傳輸12導程心電圖機」是由國際同濟會台灣總會、高雄總醫院與商之科技公司和馬公等，在民國108年合力捐贈，已救回2名民眾生命，目前消防局在湖西、白沙、西嶼等分隊救護車上各配置一部，未來希望每一部救護車都可配置，以作為車上及時救援的設備。