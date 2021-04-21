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挺新創！高市府新創基地 每人月租僅1500元起

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
位於高雄市鹽埕O2捷運站旁、去年9月開幕的「XRoom跨域共創基地」提供從事體感產業的新創團隊每人每月只要1500元起。圖／高雄市經發局提供
位於高雄市鹽埕O2捷運站旁、去年9月開幕的「XRoom跨域共創基地」提供從事體感產業的新創團隊每人每月只要1500元起。圖／高雄市經發局提供

位於高雄市鹽埕O2捷運站旁的「XRoom跨域共創基地」去年9月開幕，高雄市經發局今天表示，基地將提供從事體感產業的新創團隊每人每月只要1500元起，即可使用非固定座位辦公，同時更打造「沉浸互動投影牆實驗區」、「MR CAVE 實驗區」、「VR頭戴裝置實驗區」和「AR實驗區」等4大空間，提供最低4小時只要1000元優惠的租金予進駐單位使用，月租還能折抵租金，迄今已吸引數十家新創單位爭相租用設備。

高雄市經發局表示，XRoom為高雄體感新創產業提供完整的開發與測試環境，扮演「Hub」角色催生「體感產業生態系」，開幕以來就吸引不少大專院校、青創公司、育成中心、法人機構、民間協會組織和新創團隊租用場域作為成果交流和實證場域，形成新興創新聚落。

去年11月在XRoom舉辦的「體感新創技術產業小聚」邀請多位專家分享研發成果與經驗，更促成醫百科技、高醫大與乘以科技合作，運用XRoom設備成功開發「Pvix Oral與Pvix VR專業口腔照護與保健訓練系統」並完成實證，同時更吸引高雄大學、高科大等多所大專院校租借設備進行AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）訓練課程，累計租借時數已逾1000小時，為高雄體感產業積蓄更多人才與研發能量。

高雄市經發局表示，占地32坪的「XRoom跨域共創基地」麻雀雖小五臟俱全，包含有「沉浸互動投影牆實驗區」，提供寬6米、高2.4米的雙面巨型互動投影牆；「MR CAVE 實驗區」建置有免戴VR頭盔之VR解決方案；「VR頭戴裝置實驗區」則提供三種有線、無線的VR裝置，以及綠幕攝影棚供研發團隊拍攝實際操作情形；而「AR實驗區」提供最新AR平板與AR智慧眼鏡，原本動輒百萬的專業研發與實證設備，在基地裡只要千元租金起即可輕鬆租借。

經發局指出，「XRoom跨域共創基地」歡迎更多研發團隊進駐及租借，不僅有完整的4大研發與實證場域外，更可透過經發局鏈結更多專業的技術支援，同時基地也不定及舉辦創意與技術交流活動。

高雄市

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