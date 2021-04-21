快訊

假公務員騙倒高官！NCC副主委遭詐騙 捧358萬現金「面交」

原領先台積電的英特爾為何被超車？施振榮點出這原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門莒光共融公園5月2日啟用 縣府辦趴廣邀親子同樂

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門莒光共融公園遊戲場以「多元友善環境」、「都市空間美學」、「自然感官體驗」等設計主題進行規劃，備受金門鄉親期待。圖／縣府提供
金門莒光共融公園遊戲場以「多元友善環境」、「都市空間美學」、「自然感官體驗」等設計主題進行規劃，備受金門鄉親期待。圖／縣府提供

金門第一座共融公園~莒光湖畔共融式遊戲場，即將在5月2日正式啟用，為了跟鄉親報告這個好消息，啟用當日教育處將以童趣為主題，安排一系列親子同樂及兒童闖關、手作體驗、打卡送好禮活動，活動中除了有蘋果兒童劇團、魔術表演、氣球泡泡秀、MoMo姐姐帶動跳等團體輪番演出，歡迎大小朋友帶著野餐墊，一起到共融公園來野餐、體驗遊具、玩闖關、看表演、聽音樂、逛市集，享受一整天親子同樂的快樂時光！

「莒光共融公園遊戲場」是由金門縣養護工程所承辦，遊戲場以「多元友善環境」、「都市空間美學」、「自然感官體驗」等設計主題進行規劃，提供不同行動能力、身心狀況及年齡層民眾，可以共同參與使用的遊戲設施及空間場域。

據了解，共融公園內的遊具設施多達十幾種，有鳥巢鞦韆組、跳跳樂彈跳床、3米高鞦韆組、鱟之家攀爬架、攀爬網、磨石子滑梯、迎風滑梯、旋轉遊具、飛揚溜索、輪椅鞦韆組、沙坑等，豐富且有趣，並可以提供大小朋友一同享受旋轉、飛躍及律動等感官體驗。另遊戲場也結合當地生態，讓周邊附屬景觀環境可融入，形成一整合性的遊戲場，讓遊戲場更為豐富、多元。

配合「莒光共融公園遊戲場」啟用，教育處將於5月2日上午9點30分至下午15點，在遊戲場及遊戲場旁大草坪辦理「幸福童趣Let’go」活動，活動除了豐富的表演節目，現場也將發放450張限量遊戲闖關集點卡，分上、下午兩場次發放，上午場於9點30分起發放225張，闖關體驗於10點開始；下午場於12點起發放225張，闖關體驗於12點30分開始。闖關集點卡限幼兒園（含）以上、國中（含）以下學童領取，歡迎家長陪同體驗，完成關卡體驗後可獲得活動宣導品，另有填問卷送小禮活動，送完為止。

活動更安排「拓印彩繪帆布手作」及「造型氣球學習」體驗項目，因有名額限制，須事先於網路報名，請大小朋友把握機會，踴躍報名參加，額滿為止。活動相關訊息及體驗活動報名詳情，請上FB搜尋本次活動帳號：「幸福童趣-金門莒光共融公園」，並按讚追蹤，或至教育處FB帳號：「金門教育fun學趣」按讚追蹤，亦可獲得相關訊息。

金門共融公園內的遊具設施多達十幾種，有鳥巢鞦韆組、跳跳樂彈跳床、3米高鞦韆組等，可以讓大小朋友一同享受體驗。圖／縣府提供
金門共融公園內的遊具設施多達十幾種，有鳥巢鞦韆組、跳跳樂彈跳床、3米高鞦韆組等，可以讓大小朋友一同享受體驗。圖／縣府提供

金門 野餐

延伸閱讀

水庫效能逼近極限 鄭明典：看明天能否午後對流

搶搭「百位空服員遊金門」風潮 金門官窯找空姐幫行銷

金門警方查緝「飆仔」深夜取締7案違規

退休教師2年半送金門小學4萬多本圖書 下一站前進馬祖

相關新聞

挺新創！高市府新創基地 每人月租僅1500元起

位於高雄市鹽埕O2捷運站旁的「XRoom跨域共創基地」去年9月開幕，高雄市經發局今天表示，基地將提供從事體感產業的新創團...

要求焚化廠BOT合約保彈性 高雄議員促垃圾減量趨勢納考量

高雄市4座焚化廠年處理垃圾量約130萬噸，市議員郭建盟去年10月質詢要求市府擬定「高雄垃圾焚化廠需求評估報告」，市長允諾...

高雄11處逾萬坪市場用地聯合招商 場面熱絡

為活化11處閒置公有市場用地，經發局首次比照產業園區招商模式辦「高雄市公有市場用地開發聯合招商說明會」，吸引超過20家營...

高雄店家受限水影響 房屋稅可減免、高銀低利融資

因應水情影響，高雄市政府宣布4月17日起，公私立游泳池（包含飯店附設游泳池）及洗車業者（包含加油站附設洗車場及自助洗車場...

墾丁半程鐵人3項賽 台灣頂尖選手精銳盡出

時隔6年，「IRONMAN 70.3 墾丁國際鐵人三項賽」再度移師回屏東墾丁，今年有20個國家600多位選手參賽，菁英組...

爭取高雄警繁重加給 黃明昭：再報中央核定等明年實施

高雄市警察局爭取比照台北市、新北市，調高警察勤務繁重加給，按原支等級數額加1倍，上報中央後被打回票。高雄市警察局長黃明昭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。