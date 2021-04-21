金門莒光共融公園5月2日啟用 縣府辦趴廣邀親子同樂

金門第一座共融公園~莒光湖畔共融式遊戲場，即將在5月2日正式啟用，為了跟鄉親報告這個好消息，啟用當日教育處將以童趣為主題，安排一系列親子同樂及兒童闖關、手作體驗、打卡送好禮活動，活動中除了有蘋果兒童劇團、魔術表演、氣球泡泡秀、MoMo姐姐帶動跳等團體輪番演出，歡迎大小朋友帶著野餐墊，一起到共融公園來野餐、體驗遊具、玩闖關、看表演、聽音樂、逛市集，享受一整天親子同樂的快樂時光！

「莒光共融公園遊戲場」是由金門縣養護工程所承辦，遊戲場以「多元友善環境」、「都市空間美學」、「自然感官體驗」等設計主題進行規劃，提供不同行動能力、身心狀況及年齡層民眾，可以共同參與使用的遊戲設施及空間場域。

據了解，共融公園內的遊具設施多達十幾種，有鳥巢鞦韆組、跳跳樂彈跳床、3米高鞦韆組、鱟之家攀爬架、攀爬網、磨石子滑梯、迎風滑梯、旋轉遊具、飛揚溜索、輪椅鞦韆組、沙坑等，豐富且有趣，並可以提供大小朋友一同享受旋轉、飛躍及律動等感官體驗。另遊戲場也結合當地生態，讓周邊附屬景觀環境可融入，形成一整合性的遊戲場，讓遊戲場更為豐富、多元。

配合「莒光共融公園遊戲場」啟用，教育處將於5月2日上午9點30分至下午15點，在遊戲場及遊戲場旁大草坪辦理「幸福童趣Let’go」活動，活動除了豐富的表演節目，現場也將發放450張限量遊戲闖關集點卡，分上、下午兩場次發放，上午場於9點30分起發放225張，闖關體驗於10點開始；下午場於12點起發放225張，闖關體驗於12點30分開始。闖關集點卡限幼兒園（含）以上、國中（含）以下學童領取，歡迎家長陪同體驗，完成關卡體驗後可獲得活動宣導品，另有填問卷送小禮活動，送完為止。