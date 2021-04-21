要求焚化廠BOT合約保彈性 高雄議員促垃圾減量趨勢納考量

高雄市4座焚化廠年處理垃圾量約130萬噸，市議員郭建盟去年10月質詢要求市府擬定「高雄垃圾焚化廠需求評估報告」，市長允諾今年開議前提出高雄垃圾處理政策白皮書，至今難產。郭今天質詢持續緊盯垃圾焚化議題，他評估，高雄一年約有35萬噸垃圾減量空間，占年處理量27%，市府正制定仁武、岡山、中區、南區4座焚化廠委外營運或轉型合約，應將垃圾減量趨勢納入焚化廠BOT合約內，避免合約僵化缺乏彈性，否則20年合約一訂將影響世代子孫。

環保局長張瑞琿回應，環保局正評估中長期垃圾減量趨勢，相關重點一定會納入BOT合約中。

垃圾減量挑戰大，郭建盟提出高雄垃圾減量幾個關鍵數字，短期方面，透過減燒外縣市垃圾，高雄減量空間一年有12萬噸，短中期部分，高雄廚餘回收有減量空間一年5.72萬噸，中長期目標上，人均非資源垃圾產量，高雄減量空間一年17.76萬噸，估算出高雄垃圾減量空間一年是35.48萬噸。

郭建盟進一步解釋說，根據近3年數據，新北市民產出的非資源垃圾量每天平均為0.41公斤，高雄是0.59公斤，若以新北為目標，乘以高雄276萬人，減量目標17.76萬噸。

郭呼籲，應將垃圾減量趨勢納入焚化廠BOT合約內，保有一些彈性，包含外縣市垃圾處理減量、廚餘堆肥餵豬再利用、非資源垃圾減量等短中長期政策都要納入市府施政計畫。

郭表示，高雄垃圾處理政策白皮書遲未出爐，環保局說法是焚化廠還有整備措施，焚化量還在拉鋸，他調出近10年高雄年平均處理量是134萬噸，近5年平均量是133萬噸，年處理量也曾高達140萬噸。他認為，即使合約以130萬噸當天花板，務必要保有彈性，考量垃圾減量趨勢，應以照顧市民健康為最大考量。

郭建盟說，仁武、岡山是委外廠，南區廠也有委外計畫，BOT合約中，垃圾處理保證量若訂得太高，就必須搶找垃圾來燒，以致連新北市的事業廢棄物都遠送到高雄來，否則一旦違約，也會傷了市民荷包。合約千萬不能將處理量寫死，否則最大受害者將是高雄市民。

4座焚化廠中，距市區最近的中區焚化廠預估3年內退場轉型，郭建盟期待它的新定位是資源回收補給站，轉型初期任務也可能要做為市區垃圾車轉運站。