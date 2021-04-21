高雄11處逾萬坪市場用地聯合招商 場面熱絡

為活化11處閒置公有市場用地，經發局首次比照產業園區招商模式辦「高雄市公有市場用地開發聯合招商說明會」，吸引超過20家營造、量販、百貨業者湧入詢問，熱面熱絡。

經發局指出，目前全市公有市場用地分布在岡山、楠梓、橋頭、仁武、左營、鳳山、前鎮等7區共11處，合計面積逾萬坪，若順利標出可為市府創造每年2400萬元租金收入，藉由開發案帶動地方繁榮。

經發局長廖泰翔表示，此次釋出的11處土地各有特色，分布在市中心、重要景點及知名賣場旁，面積大且完整。他強調，近期高雄發展如火如荼，市府也從產業結構轉型上透過招商，在高雄既有產業結構下再提升，透過北高雄仁武產業園區、橋頭科學園區等半導體產業，以及南高雄亞灣5G AIoT創新園區雙引擎推動高雄發展。

鳳山區過埤里長莫尚忠說，對活化市場用地深感期待，過埤里鳳山區頂新段58地號已閒置許久，地方居民一直希望市府能儘快促成市場進駐，滿足民眾採購日常生活用品的需求，也為當地開創就業機會。