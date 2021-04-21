高雄店家受限水影響 房屋稅可減免、高銀低利融資

因應水情影響，高雄市政府宣布4月17日起，公私立游泳池（包含飯店附設游泳池）及洗車業者（包含加油站附設洗車場及自助洗車場）停止供水，今再宣布，若店受限水影響營收，稅捐稽徵處將主動輔導申請減徵房屋稅，並請高雄銀行協助提供短期低利周轉資金。

高雄市財政局表示，相關稅捐減免規定，包括國稅及地方稅。若限水措施造成業者營業收入減少或無法營業，財政部高雄國稅局將主動按查定課徵營業人實際營業情形，調減查定銷售額及營業稅額。

如業者因配合政府限水措施影響營業活動，導致停業或營業面積縮減情形，高雄市稅捐稽徵處將主動輔導申請減徵房屋稅，就實際未作營業使用部分房屋，由營業用稅率3%改按非住家非營業用稅率2%或住家用稅率課徵房屋稅，降低房屋稅負擔。

另，高雄市政府為協助因限水措施而受影響商家及民眾，已請高雄銀行協助提供短期低利周轉資金，或針對生活受重大影響的借戶，提供只繳息不繳本金的寬緩期間，協助市民度過難關，有需求可洽高雄銀行各營業單位。

財政局表示，業者如欲進一步了解房屋稅及營業稅調減規定，可向高雄市稅捐稽徵處或財政部高雄國稅局查詢或於上班時間撥打免費服務專線0800-000-321。