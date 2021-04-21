墾丁半程鐵人3項賽 台灣頂尖選手精銳盡出

時隔6年，「IRONMAN 70.3 墾丁國際鐵人三項賽」再度移師回屏東墾丁，今年有20個國家600多位選手參賽，菁英組包括「全運會鐵人三項男子三連霸」張團畯、「全運會鐵人三項女子四連霸」張嘉家等多位現役男女國手參加，堪稱黃金選手陣容；25日上午5時至下午1時展開，自車城鄉台26線13公里處至墾丁福華飯店南下路段封閉、對向採調撥車道，臉書有全程直播。

台灣鐵人公司表示，IRONMAN 70.3的游泳、自行車、跑步的距離，為常規鐵人三項賽程的一半，又稱半程鐵人三項，台灣自2010年於墾丁開辦首屆後人氣逐年攀升，已成為亞洲具指標性的賽事之一；這次賽事前50名分組優勝選手，也取得2021美國猶他州聖喬治 IRONMAN 70.3世界錦標賽資格。

這次比賽的男女菁英組，台灣好手精銳盡出，張團畯、張嘉家、吳承泰、郭家齊、張綺文等人，都是現役鐵人三項國手，郭家齊和張綺文曾在2019年受邀全球只有65個參賽名額的「東京奧運測試賽」，堪稱最靠近奧運的台灣鐵人三項選手；另有享譽兩岸的鐵人三項教練徐國峰、去年台東賽冠軍王志袁、2016澎湖國際鐵人三項賽台灣冠軍林岳岡等好手。

菁英組選手另個亮點是旅美工程師蕭昱，他在2020年美國 IRONMAN FLORIDA以8小時36分5 秒，打破自己在2016年創下的華人紀錄，堪稱「華人鐵人三項界最速男」，為參加這次的台灣賽事，特別提前自美返台，並依防疫規定居家隔離和自主管理14天。

台灣鐵人公司表示，這次也是全世界第一場接受虛擬貨幣報名的國際鐵人賽事，更是全世界首場頒發區塊鏈 NFT 數位賽事紀念品的國際賽事，選手的驕傲會永久被紀錄在雲端，將NFT概念結合於賽事中，透過賽事讓台灣成為邁向未來世界的第一步；當天在臉書粉絲專頁全程現場直播，將選手於墾丁海天一線美景，熱血奮戰的即時畫面傳去，讓觀眾彷彿身歷其境。