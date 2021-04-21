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舊港區棧庫活化 高雄港市合作催生港灣新景點

中央社 / 高雄21日電

高雄港舊港區開發繼棧二庫之後，於大港橋旁的「HOLO PARK映像鹽埕」近來也成觀光熱點，市長陳其邁今天走訪並允諾市、港攜手打造活化舊港區及開發新景點。

高雄舊港區棧二庫已經營運啟用3年，吸引不少觀光人潮；為了加速周邊碼頭區開發，高雄港區土地開發公司計畫分4期建設，第一期「HOLO PARK映像鹽埕」及浮空劇院生活廣場試營運中，已是繼駁二特區、棧二庫之後的新景點，假日人潮如織。

陳其邁上午由高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿及民進黨市議員邱俊憲、國民黨市議員曾俊傑等人陪同走訪懷舊商場，並聽取土開公司的港區開發計畫及執行進程，並體驗7D全息浮空劇場超時空擬真劇院感受科技的震撼。

高雄港蓬萊港區1至7號碼頭座落「海景第一排」，擁有絕佳的海景景觀，休憩民眾倚樹看海，可盡享海風拂面、遠眺大船進港的壯闊，土開公司擬定4期開發進程。

沈妙姿簡報指出，第一期7號碼頭「HOLO PARK映像鹽埕」復古商店街已經試營運，守望高雄港半世紀的高港候工室將於明年第1季配合燈會華麗變身，成為港邊特色旅宿。第二期大港橋複合商場也將於今年底開幕，以結合美食棧庫、水岸親水、數位、運動及戶外活動為主，融合休閒娛樂。

走訪及體驗「HOLO PARK映像鹽埕」新景點，陳其邁指出，鹽埕、鼓山區舊港區曾是台灣的門戶，也是昔日商業經濟最活絡的地方，更是台灣接觸舶來品及世界新事物匯萃區；即使現在時空改變，仍是象徵大港精神的所在，盼更多5G AIot的應用並導引融入娛樂及活動領域，讓蓬萊港區也成為帶動先進資訊產業的發展基地。

高雄港 碼頭 陳其邁

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