澎湖花火節22日登場 旅遊人潮湧現
2021澎湖國際海上花火節22日登場，台澎海空交通航線，幾乎總動員，今明兩天抵澎的遊客，預估將超過2萬人，趕上欣賞花火的開幕秀。
澎湖的海空航線，今天顯得格外忙碌，台澎空中交通，維持起降104架次，馬公商港區中午時分，駛抵嘉義布袋航線的滿天星2號、百麗、藍鵲與今一之星等交通船，港區幾乎停滿。
台南安平至馬公航線的麗娜輪，今天中午也順利完成首航，泊靠在1號碼頭，載來了包括台南市政府觀旅局主任秘書盧振義等670名旅客，縣長賴峰偉與旅遊處長陳美齡等人都到場迎接，並致贈感謝狀等。
澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖花火節明晚開幕，疫後報復性的旅遊，吸引大批的遊客湧入，首場開幕秀，除了推出LINE FRIENDS主題400架無人機科技燈光秀以及煙火外，知名藝人魏嘉瑩與韋禮安等人也將登台演唱。
縣府旅遊處表示，澎湖花火節今年邁入第19年，年年推陳出新，今年自22日起至6月28日止共施放有23場次，其中有8場專場與LINE合作，另在七美、吉貝、望安等離島有3場。
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