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爭取高雄警繁重加給 黃明昭：再報中央核定等明年實施

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市警察局爭取比照台北市、新北市，調高警察勤務繁重加給，遭中央被打回票，警察局長黃明昭今說，市長要求再報中央，2億多經費市府會籌措。本報資料照片
高雄市警察局爭取比照台北市、新北市，調高警察勤務繁重加給，遭中央被打回票，警察局長黃明昭今說，市長要求再報中央，2億多經費市府會籌措。本報資料照片

高雄市警察局爭取比照台北市、新北市，調高警察勤務繁重加給，按原支等級數額加1倍，上報中央後被打回票。高雄市警察局長黃明昭今說，市長要求再報中央，2億多的經費市府會籌措，等中央核定後，就可編列明年預算實施。

高雄市議會今進行警消衛環部門業務質詢，議員韓賜村關注警察繁重加給，他說，警察應該同工同酬，高雄市警察一樣是警察，不能輸人一等，別的縣市有繁重加給，高雄沒有，應該要讓高雄警察更有信心和力量來維護治安和交通。

黃明昭說，內政部原來要求重新評估，但市長陳其邁要求再報中央，2億多經費市府會籌措，等中央核定後，就可編明年預算實施。市長允諾會跟中央協調，他也會跟警政署說明協調，盼盡可能同意高雄提出的評估的方案。

宋立彬詢問電子巡簽試辦情形，黃明昭說，試辦的結果不錯，會推廣全市，可能下半年看經費情形再來擴大推廣。宋立彬也反映因高雄治安新聞多，基層員警勤務因此加重，認為治安要好，但也要照顧基層，黃明昭允諾一定會照顧基層。

警察 高雄市

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