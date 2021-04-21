大港橋旁Holo Park 重現老鹽埕風情

高雄市長陳其邁今早視察蓬萊港開發進度，也體驗Holo Park引進的台灣首座7D全像浮空劇場，重現高雄鹽埕區5、60年代風華的影像技術，期許這種既復古又創新的規畫，結結合駁二輕軌，帶進觀光旅遊人潮。

陳其邁說，位在高雄港的鹽埕區，過去可說是台灣門戶，當時在小堀江、新堀江有很多舶來品及新的事物，台灣接觸世界的一些新的事物，其實都在高雄港鹽埕區。

他表示，時空雖改變，但接受新事物、新科技、新流行，本來就是大港的精神，所以Holo Park的全劇場的開發也好或運用創新的技術，結合現在一些文創資源。相信，不僅可以成為5G的一個試驗場域，也會有更多的5G AIot（智慧物聯網）有關在娛樂或生活領域的應用，除在蓬萊港區基地外，還能直接帶動鹽埕區，並在駁二、棧貳跟蓬萊港區三大核心開發訂單。

包括邱俊憲、黃文益及曾俊傑等議員，今早也到場，曾更向陳其邁表示，這麼好的場域，但因為大港橋的開放時段，不能營業到更晚，讓許多年輕人可能享受港邊風情，建議市府應該多開發「夜經濟」，帶動高雄經濟發展。