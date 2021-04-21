屏東黑鮪魚季 玖壹壹、屏東女兒ELLA 5月1日強勢登場

2021屏東黑鮪魚文化觀光季強強滾，5月1日勞動節晚間「海洋音樂會」邀請玖壹壹、屏東女兒ELLA等星光藝人重磅登場，掀起黑鮪魚季第一波高潮。屏東縣政府表示，今年黑鮪魚季有「一番賞」抽獎、黑鮪魚限定便當、超值套餐、千元福袋等，黑鮪魚季期間消費滿額，還可以把限定版的「屏安御守」帶回家，讓民眾收穫滿滿。

屏東黑鮪魚季開辦迄今邁入第21年，是國內第一個結合產業、文創、觀光的活動，每年「第一鮪」報到，民眾就知道要到東港參加黑鮪魚季，今年第一鮪拍賣以每公斤1萬元標出，創下新高天價，也為黑鮪魚季揭開序幕。迎接來自全國的遊客，縣府在東港鎮光復路「海產街」布置燈景裝置藝術，4月24日起點亮東港。

5月1日晚間東港鎮東新國中前舉辦「海洋音樂會」，邀請玖壹壹、ELLA（陳嘉樺）、朱海君、蕭煌奇、許富凱、康康等藝人演出；延續近年大鮪扭蛋機熱潮，今年黑鮪魚季在東港候船室旁設置「一番賞」抽獎裝置，5月1日起每天上午11時30分至下午6時30分開放，民眾只要花費200元，就有機會抽中ASUS筆電、AirPods Pro、超大黑鮪魚造型抱枕等1000多份獎品，最大獎是iPhone 12 Pro手機10支，歡迎來試手氣。

縣府與在地餐廳規畫黑鮪魚「限定便當」及「超值套餐」，黑鮪魚季活動期間每周六、日中午11點半至下午一點在「一番賞」旁販售，每日限量200個。如果親友相聚，還可以和海鮮餐廳訂「超值套餐」，一桌3000元，品嘗東港特色海鮮料理。

今年正值東隆宮三年一科迎王平安祭典，縣府配合宗教盛事推出四條在地小旅行，大鵬灣單車漫遊、宗教人文小旅行、東港在地美食之旅、海上遊艇體驗，讓民眾深入了解迎王平安祭典的意義與歷史，及體驗漁村生活樂趣。

活動期間在大東港地區（含新園、東港、小琉球、林邊）餐廳單筆消費滿2000元發票、伴手禮單筆消費滿1000元發票或住宿1晚收據，檢具發票或收據，即可至「一番賞」服務台免費兑換限量「屏安御守」1個，數量有限，換完為止。活動收入所得及發票在活動後全數捐贈公益團體。