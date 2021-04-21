聞臭師出馬 屏東異味官能測定檢驗室 高機動資料判讀快
屏東縣每年接獲逾千件臭味陳情，最高一個月內多達300多件，是各類環保案件之冠，屏東縣內臭異味來源，除了畜牧場、工廠等臭味外，也有民眾受不了的自助餐、便當店烹調的味道陳情案。屏東縣府去年8月成立異味官能測定檢驗室，訓練聞臭師，至今受理環保局送來採樣37件，採樣後12小時內完成測定，在七天內提供報告給環保局判定，跟以往委外檢測公司報告要一個月出來，強化時效。
屏東縣檢驗中心指出，異味官能測定檢驗是配合環保局的「夜鷹早鳥」措施再進化，首創環保局與衛生局跨單位合作成立異味官能測定實驗室，提升稽查檢驗效能，由環保局在接獲通報案件後立即派員稽查採樣，並即時送達屏東縣檢驗中心異味官能實驗室實施檢驗。
屏東縣檢驗中心指出，培訓23名聞臭師分2組輪班施測，加強時效性，七天內提出檢測報告，大都在3天內完成，再交由環保局判讀，強化時效與機動。
屏東檢驗中心指出，去年8月跨局處單位合作，根據環保局2020年針對境內畜牧場執行夜鷹早鳥專案，共計稽查1223件，告發59件，其中周界異味官能檢測有5件不符標準，處分金額50萬元，畜牧業陳情案件計702件較2019年的864件計減少162件，減少幅度19%，未來持續提升檢驗效能，改善空氣汙染品質。
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