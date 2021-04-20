高雄岡山三地戶政所推自然人憑證 早鳥送好禮今天起跑

5月報稅季節即將到來，為紓解報稅期間申辦自然人憑證人潮，高雄市岡山戶政事務所今天（20日）起推出「申辦自然人憑證早鳥送好禮」活動，只要在岡山、燕巢與橋頭三地申辦，可獲得精美保溫袋一個，好禮送完為止。

因應電子化時代，自然人憑證具有網路身分認證及傳輸安全功能，民眾可線上報稅，申請電子戶籍謄本、健保卡、開立數位帳戶、地政「線上聲明」免到戶政事務所辦理印鑑證明、查詢勞（退）保、就醫資料、信用評分等多元功能。

岡山戶政事務所主任曾勇清表示，每年5月最多人申辦自然人憑證，民眾常需要排隊等候，為鼓勵提早辦理，4月20日起，凡民眾到岡山戶所及燕巢辦公處與橋頭辦公處申辦憑證，即可獲贈一份早鳥禮（保溫袋）。

年滿18歲以上，攜帶國民身分證正本與Email信箱，申請人親自去各地戶政事務所申請並繳交IC卡工本費250元即可辦理。