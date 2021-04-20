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搶搭「百位空服員遊金門」風潮 金門官窯找空姐幫行銷

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣陶瓷廠為加大行銷力度及拓展客源，特別邀請空姐空少來廠裡「作客」，讓空姐幫忙行銷金門陶瓷廠之美。圖／金門縣陶瓷廠提供
金門縣陶瓷廠為加大行銷力度及拓展客源，特別邀請空姐空少來廠裡「作客」，讓空姐幫忙行銷金門陶瓷廠之美。圖／金門縣陶瓷廠提供

金門縣政府觀光處有鑑於空姐、空少平日飛越各個城市，熟悉國、內外熱門景點，加上近年來微網紅趨勢，特別攜手金門旅遊業者首創「百位空姐空少遊金門」，自3月起抵金於三天兩夜之自由行時間，導入業者贊助之創意遊程，展開不一樣的金門體驗，藉由空姐、空少之視角，行銷金門之美，期藉以創造產業更多元的附加價值。

全台唯一「官窯」金門陶瓷廠也看上空姐空少的超強號召力，於近日特別邀請他們到廠裡進行踩線活動，導覽「金門官窯」門市藝品、欣賞陶瓷博物館大師作品、參觀陶瓷生產線製作流程等。同時安排他們體驗「陶冶創藝，彩繪、捏陶DIY」的樂趣，藉以創造更多元的附加價值。

金門縣陶瓷廠廠長何桂泉表示，陶瓷廠為加大行銷力度及拓展客源，特別邀請空姐空少來廠裡「作客」，希望通過平日翱翔天際空少、空姐們的視角，在個人IG或FB分享各自的觀察及體驗，化身成網美遊客，行銷金門陶瓷廠之美，期能引起更多遊客的共鳴。

這次來參訪陶瓷廠的空姐們，除了欣賞到博物館裡大師作品的磅礡氣勢，也動手DIY彩繪創作屬於自己的作品，她們興緻高昂的動手創作，對於自己的作品可以燒製成成品，都感到相當開心，表示會在自己個人IG或FB分享，並推銷親友、粉絲來金門旅遊、打卡及參加彩繪、捏陶活動。

金門陶瓷廠也決定也配合此次活動，推出「自由行旅客」來廠體驗行銷折扣優惠辦法及主題酒瓶促銷方案，只要持縣民卡，購買藝品均以9折優惠，如參加DIY項目，運費每項再便宜20元；計算方式：單價300元，以縣民卡9折270元，再扣運費20元，等於每件250元。

至於持航空公司票劵者，視同縣民卡以9折處理，而持三日內使用或未使用觀光公車票劵者，視同縣民卡以9折處理。

針對主題酒，也有促銷方案，以現有庫存半成品酒瓶之裸瓶為促銷對象，瓶身可以不同圖案及落款；但費用及相關設計圖紙費用另計。每支原價340元/支；促銷價320元/支。100支以上優惠300元/支。200支以上優惠290元/支。500支以上優惠280元/支。詳情請參考官網

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

搶搭「百位空服員遊金門」風潮，金門陶瓷廠找空姐來「作客」，幫忙做行銷。圖／金門縣陶瓷廠提供
搶搭「百位空服員遊金門」風潮，金門陶瓷廠找空姐來「作客」，幫忙做行銷。圖／金門縣陶瓷廠提供
空姐到金門陶瓷廠「作客」，也忙著體驗彩繪瓷杯，直說超有成就感。圖／金門縣陶瓷廠提供
空姐到金門陶瓷廠「作客」，也忙著體驗彩繪瓷杯，直說超有成就感。圖／金門縣陶瓷廠提供

金門 空姐 DIY

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