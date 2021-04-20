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梅花鹿車禍頻繁 墾管處加設「有鹿出沒」警示牌

中央社 / 屏東縣20日電

墾丁國家公園日前發生2起梅花鹿闖過馬路與機車擦撞交通事故，造成人受傷、鹿死亡，墾丁國家公園管理處今天表示，已在新增梅花鹿出沒處加設「有鹿出沒」警示牌。

墾管處表示，墾管處自民國105年起於社頂、龍鑾潭、龍磐等梅花鹿經常出沒的區域設立多面警示牌，提醒駕駛人行經這些地方時放慢車速。

日前連續發生2起鹿闖入馬路與機車擦撞事故，造成機車騎士受傷、鹿死亡事故，引起外界關心，墾管處表示，將於新增的出沒地點加設警示牌。

墾管處指出，自73年起復育梅花鹿，現在恆春半島的野外族群量估計約1500至2000隻，每年偶發約2至3起車禍，因此，墾管處已在園區公共意外責任保險增設野生動物侵襲險。

墾管處表示，墾丁國家公園除了梅花鹿之外，還有獼猴、白鼻心、鼬獾等野生動物，墾管處呼籲行車經過熱區時應減速慢行並隨時注意周邊，以免不小心撞到野生動物，並保障自身安全。

墾管處 國家公園 墾丁 車禍

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