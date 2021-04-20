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春季首場淨海、淨灘於小琉球開跑 共清除125公斤垃圾

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
今年春季首場淨海、淨灘活動，今（20日）於小琉球開跑，共清除125公斤垃圾。圖／屏東縣政府提供
今年春季首場淨海、淨灘活動，今（20日）於小琉球開跑，共清除125公斤垃圾。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府去年配合行政院「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，獲績優肯定，今年將持續辦理淨海、淨灘活動，今年春季首場活動今天於小琉球開跑，約600人參與共計清除125公斤垃圾。針對小琉球垃圾減量，縣府強調，「除了撿，更要減」，自2018年推動「琉行杯共享行動」以來，已減少22個寶特瓶使用量。

縣府於去年配合行政院「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，成效獲績優肯定，今年春夏秋冬四季將持續在小琉球、恆春、枋山及東港擴大辦理淨海、淨灘活動。

春季首場於今天在小琉球登場，由縣府環保局副局長宋增紅帶領機關、民間社團、白沙國小、社區環保志義工計600人參與本次活動，同時針對6處中澳港區觀光區域周邊街巷道孳生源執行清除工作，還原小琉球乾淨舒適樣貌。

環保局指出，今天淨海、淨灘成果，以ICC國際淨灘行動紀錄表、ICC分類記錄版、成果磅秤，分類統計為，87公斤一般垃圾為最大宗，38公斤可回收廢棄物包含13公斤廢棄塑膠，共清除125公斤垃圾。

「除了撿，更要減」環保局表示，淨灘效果有限，垃圾必須從源頭減量，自2018年推動「小琉球不塑之島計畫」，於島上廣設飲水機，推動「琉行杯共享行動」，讓遊客環保杯租借，共借出11萬7412杯，減少塑膠飲料杯、吸管等一次性飲料杯的使用量，已減少22萬個寶特瓶使用量，以及3.3萬公斤碳排放量。

縣府表示，琉球鄉風景優美、海洋生態豐富吸引大量人潮觀光，遊憩人口逐年攀升，也造成環境負荷，號召淨海淨灘的同時，也讓民眾親身體驗環境保護的重要性，更藉此喚起全民環保意識。

今年春季首場淨海、淨灘活動，今（20日）於小琉球開跑，共清除125公斤垃圾。圖／屏東縣政府提供
今年春季首場淨海、淨灘活動，今（20日）於小琉球開跑，共清除125公斤垃圾。圖／屏東縣政府提供
今年春季首場淨海、淨灘活動，今（20日）於小琉球開跑，共清除125公斤垃圾。圖／屏東縣政府提供
今年春季首場淨海、淨灘活動，今（20日）於小琉球開跑，共清除125公斤垃圾。圖／屏東縣政府提供

小琉球 淨灘 屏東縣政府

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