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高雄輕軌頻遭撞 路口設電子看板提醒禁止左右轉

中央社 / 高雄20日電

高雄輕軌大南環今年通車後已發生5起碰撞事故，為確保道路交通安全，交通局在凱旋二路與四維一路口設電子看板，直行綠燈亮時會顯示「禁止左右轉」，籲用路人避免違規及碰撞。

輕軌大南環1月12日通車營運後就發生5起用路人未遵守相關交通號誌指引而發生碰撞事故；為免再有用路人與輕軌發生事故，交通局加強宣導並新設電子看板，在路口直行綠燈亮起時，看板也會顯示「禁止左右轉」，用路人可直行、不可違規左右轉。

交通局指出，觀察輕軌路口事故原因多是用路人對直行箭頭綠燈認識不足，在直行箭頭綠燈時違規左右轉而發生事故。交通局於是在凱旋二路與四維一路口新增電子看板，並配合直行箭頭綠燈提醒用路人禁止左右轉，避免再發生車輛違規轉向與輕軌列車碰撞，未來還會在輕軌凱旋二路段沿線增設看板。

為提高輕軌及用路人安全，交通局籲用路人遵守管制措施，配合未來將建置智慧軌道運輸與5G、AIOT、車聯網技術系統，共同提升輕軌沿線路口行車安全。

高雄輕軌

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