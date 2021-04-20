雙湖園水資中心通水 徐國勇全力支持澎湖污水建設

內政部長徐國勇今天在主持澎湖雙湖園水資源回收中心通水時表示，澎湖是世外桃源與美麗的海洋，中央會全力支持澎湖污水建設，以維持漂亮的海洋，讓生活環境更加美好。

徐國勇指出，水資源回收中心過去叫做污水處理場，被稱為惡鄰設施，加上又是所謂看不見的工程，無法看見施政成果，因此，縣市首長大都不願推動，但現在叫做水資源回收中心，將生活廢水或污水回收，循環再利用作為灌溉，一點水使用多次，沒有惡臭等問題，各縣市首長都看到了，目前都積極爭取下水道建設，中央與地方會一起努力來建設完成。

澎湖首座公共污水處理場「雙湖園水資源回收中心」，今天由徐國勇、澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、營建署副總工程師陳志偉、立委楊曜助理段湘玲與馬公市長葉竹林等人共同按鈕後完成通水運轉，並地的視察水資源回收通水運轉情形，象徵澎湖跨出污水下水道建設回收再利用的第一步。

賴峰偉表示，馬公雙湖園水資源中心是縣府的「海洋活化12願景」之一，首期工程新台幣1億2000多萬元，在內政部營建署經費補助高達98%下完成通水運轉，處理光華營區、自勉新村、中正國中、老人之家與澎湖車船處和並截流石泉、光華、興仁等社區1313戶污水，一天可處理680噸污水，採用MBR膜過濾污水技術，經淨化後抽至澎湖休憩園區140公頃的澆灌用水，達到減少海洋污染源，維護海洋永續目標。

賴峰偉與劉陳昭玲表示，海洋是澎湖的母親，污水回收處理格外重要，感謝中央的大力支持，完成市區第一座的水資源回收中心，未來在完成都市區內的設施外，也能考量在人口較多的都市計畫的村里也興建，讓家庭生活廢水可以回收再利用，不要流入海洋污染環境。

縣府工務處長薛文堂表示，內政部民國90年核定澎湖下水道全項計畫，整個大馬公地區區分3期3區，預計在民國120年完成，不過澎湖下水道工程一直到民國104年才正式執行，其中第一期馬公雙湖園水資源中心污水下水道系統，在今天完成通水運轉。