高雄輕軌年底縮短班距 捷運黃線確定全地下化

高雄輕軌大南環通車後，運量倍增，議員盼再縮短班距，讓民眾搭乘意願更高。捷運局長吳義隆表示，年底可再加入一階9列車，助縮短班距。行經人口稠密區的捷運黃線一度傳將高架化，吳義隆也保證將全線地下化，預計明年發包動工。

高雄市議會今交通部門業務質詢，高市議員黃捷質詢指出，輕軌大南環通車後，運量跟著成長，今年春節單日運量5.5萬人次，比去年同期成長一倍以上，即使大南環收費後，運量仍成長3.26倍，顯示隨著輕軌建設推進，民眾搭乘意願增。

但黃捷表示，如果能增加營運車輛數、縮短班距，民眾搭乘意願會更高，目前是15分鐘一班，未來目標7.5分鐘一班，不知何時可實現？吳義隆說，輕軌一階有9列車，正在調整成與二階系統共融，預計年底前加入營運，屆時即可縮短班距。

吳義隆說，輕軌假日一定有加班車，會透過行控中心會看車站情形指派加班車，紓解人潮。年底待一階9列車加入二階營運後，可再縮短班距，且年底還會通車到C20台鐵美術館站，可跟台鐵等接駁，目標2023年輕軌成圓。

另陳美雅、王耀裕、鍾易仲等多名議員也關注輕軌、捷運等建設進度，吳義隆表示，捷運黃線目前綜規、環評都在中央審核中，預計今年6月環評可完成，明年發包動工。

至於捷運紅線岡山路竹延伸線，吳義隆說，一階預計113年通車，二階因路竹道路拓寬等因素，環評分2階段進行，第一階段綜規核定，辦理基本設計中。捷運小港林園線可行性評估已交中央審核，環評方案也已事先準備好了。

鍾易仲說，黃線行經鳳山區，鳳山澄清路、國泰路、南京路等路寬30米以上道路，傳中央有要求市府評估是否採高架化，以節省經費？吳義隆說，中央確實有組團下來勘查，但目前已確定黃線將全線採地下化，環評也是採地下化評估。