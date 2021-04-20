退休教師2年半送金門小學4萬多本圖書 下一站前進馬祖

新北市板橋國小退休教師李聰任與太太林淑瑤，熱心於閱讀教育的推展，多年來積極為學童募集圖書，從2018年10月開始為金門各國小募集二手書，近日又捐贈近萬本的書籍給金門班級規模最大的中正國小，總計2年半，共送給金門小學4萬5千多本各式圖書，李聰任表示，金門最後一塊拼圖已完成，下個目標將前往連江縣。

李聰任原本是小學的級任老師，他任教期間，喜歡在班上開「班級圖書館」。他說，「沒有習慣看書的孩子，與其要求他進圖書館，不如就近在班上擺滿書，當他們無聊時，自然而然就會拿起書閱讀。」

20多年來， 從原先僅有「自備」的200本書，在家長熱情響應捐書下，李聰任搜集到6千多本書。9年前李聰任計畫退休，決定幫這些書找新家，便與教育電台合作，將書送到偏鄉教室，讓班級圖書館遍地開花。

多年來，李聰任老師一直默默做著推廣建置「班級圖書館」的工作，他從2018年開始捐書給金門的各小學，但因為中正國小的班級眾多，這塊最後拼圖，近日才完成。中正國小的師生收到這批愛心書，大家都相當開心，幫忙開箱並把書籍擺到班上的圖書館，小朋友大喊「謝謝李伯伯」。校長蔡雪芳表示，很感謝李老師的無私付出，也邀請李老師有空來金門走走。

在這2年半以來，李聰任努力幫金門全縣小學班級教室成立班級圖書角，每個學校從一到六年級，依照年級能力，提供適合該班級的圖書大約200本，讓班班都有適合自己的圖書可以閱讀，而且每位小朋友從入學到畢業，他身邊至少有1200本不同能力的書籍可以閱讀。

李聰任說，教室是小朋友一天生活中，待最長時間的場所，尤其在教室等待上課時，身旁如果有適合其能力的書籍可以取閱，將是養成悅讀的最佳時機，這也是他一直要為班級教室成立圖書角的最大動力！