赤腳傳奇 吳德發10年辛勤守護北大武山步道

屏東北大武山山屋管理員吳德發，10年前承攬步道維護及檜谷山屋管理維護等工作，憑一雙赤腳穿梭山林，努力不懈，獲110年林業及自然保育有功人員表揚。

吳德發10年前承攬屏東林管處北大武山國家步道維護及檜谷山屋管理維護等工作，北大武山位處偏遠，又為山域事故熱點之一，吳德發率團隊常年進駐山屋，協助維護步道、管理山屋等相關設施。

除此之外，吳德發也常協助受傷、失溫、甚至裝備不足民眾，避免嚴重山域事故發生，減輕屏東林區管理處及消防人員工作負擔。

北大武山海拔3092公尺，檜谷山莊海拔約2150公尺，吳德發常打赤腳、揹著重物穿梭於山林間，成為北大武山的「赤腳傳奇」。今年53歲的吳德發表示，早在承攬檜谷山莊維護之前，他已經登北大武山10年，每週必登一次，是熱愛北大武的山友，所以才會承攬維護工作。

吳德發的赤腳登山是山友間的神奇傳說，他說，其實打赤腳登北大武山是因有次忘了帶登山鞋，試著赤腳登山，發現對身體狀況非常好，從此開始赤腳登山，也因此治療他多年痼疾，許多山友問他赤腳登山的方法，他打算發表在臉書（Facebook）「北大武山資訊站」與大家分享。

吳德發說，他身處半官半民角色， 要維護山友安全，要讓遊客開心，10年來「見人就笑、人叫就衝」，雖然把北大武山當家，把山友當親人，把自己的電話當作急難救助電話，仍無法面面俱到，所幸北大武山山神給他滿滿的正能量，讓他持續以熱情面對山友。

吳德發也是「北大武山資訊站」的小編，常提供訊息給山友，提醒山友注意事項，同時，也分享許多故事，獲得許多迴響。

吳德發表示，他的健康、家庭、人生等問題都是在登北大武山時解決，獲得山神眷顧，他會持續維護北大武山，直到他不能做為止。